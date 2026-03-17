Πανταλέων: «Είμαστε περήφανοι που βρισκόμαστε στον τελικό»

Ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, Σωτήρης Πανταλέων στάθηκε στην Ευρωπαϊκή πορεία που κάνουν φέτος πολλά τμήματα της ομάδας και ανέφερε πως όλοι είναι περήφανοι που η ομάδα του «τριφυλλιού» στο βόλεϊ γυναικών είναι στον τελικό.

Έτοιμα να παλέψουν με όλες τους τις δυνάμεις για να κατακτήσουν το πρώτο Ευρωπαϊκό στην ιστορία τους είναι τα κορίτσια του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινες» υποδέχονται την Τετάρτη (Γλυφάδα 19:00) την Βαλεφόλια στον δεύτερο τελικό του Challenge Cup και με νίκη 3-0 ή 3-1 κατακτούν το τρόπαιο.

Ο τεχνικός διευθυντής των «πρασίνων», Σωτήρης Πανταλέων μιλώντας στην συνέντευξη Τύπου ανέφερε τα εξής: «Εκ μέρους του Παναθηναϊκού καλωσορίζω τη Βαλεφολία και τους επισήμους στην Αθήνα για τον δεύτερο τελικό. Για εμάς είναι μια σημαντική σεζόν, με σπουδαία ευρωπαϊκή παρουσία σε πολλά αθλήματα.

Αυτό δείχνει τη φιλοδοξία και τη δυναμική του Παναθηναϊκού. Είμαστε περήφανοι που βρισκόμαστε στον τελικό και ελπίζω να δούμε έναν ωραίο αγώνα από τις δύο ομάδες».