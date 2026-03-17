Παπαφωτίου: «Μεγάλη χαρά που ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αυτόν τον τελικό»

Η Αθηνά Παπαφωτίου δεν έκρυψε την χαρά της για την συμμετοχή του Παναθηναϊκού στον τελικό του Challenge Cup και ευχήθηκε να γίνει ένα σπουδαίο παιχνίδι.

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να γράψει ιστορία υποδεχόμενος την Τετάρτη την Βαλεφόλια στον δεύτερο τελικό του Challenge Cup (Γλυφάδα 19:00) και η πρέσβειρα του Παναθηναϊκού Αθηνά Παπαφωτίου μίλησε για την άνοδο της ομάδας και την πρόοδο που δείχνει ο Σύλλογος.

Συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής: «Είναι μεγάλη χαρά που ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αυτή τη μεγάλη στιγμή. Χαιρόμαστε που η Ελλάδα φιλοξενεί τον δεύτερο τελικό. Η παρουσία του Παναθηναϊκού δείχνει τα σταθερά βήματα προόδου που έχει κάνει η ομάδα χρόνο με τον χρόνο.

Η φιλοδοξία μας είναι να ανταγωνιζόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο. Χαιρόμαστε που θα εκπροσωπήσουμε το σήμα και τα χρώματα του Παναθηναϊκού σε έναν ακόμη ευρωπαϊκό αγώνα. Περιμένουμε έναν αγώνα αντάξιο ενός ευρωπαϊκού τελικού.

Ο αντίπαλός μας είναι από μια χώρα με μεγάλη παράδοση στο βόλεϊ και εύχομαι καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες, λίγο παραπάνω στον Παναθηναϊκό. Εύχομαι όσοι δουν τον αγώνα να απολαύσουν ένα σπουδαίο παιχνίδι».