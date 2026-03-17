Ρόγκα: «Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, πρέπει να είμαστε περήφανοι»
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Τετάρτη την Βαλεφόλια στην Γλυφάδα (19:00) στη ρεβάνς της ήττας με 3-2 στην Ιταλία και με νίκη 3-0 ή 3-1 κατακτά το Challenge Cup που θα είναι και το πρώτο Ευρωπαϊκό στην ιστορία του.
Τις «πράσινες» εκπροσώπησε στην συνέντευξη Τύπου η αρχηγός, Πέννυ Ρόγκα η οποία ανέφερε τα εξής: «Δεν έχω να πω πολλά. Είμαστε χαρούμενες και ενθουσιασμένες. Ξέρουμε ότι η Βαλεφολία είναι μια πολύ καλή ομάδα και θα είναι δύσκολο και για τις δύο πλευρές.
Ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο και να παίξω μπροστά στον κόσμο μας. Είμαι σίγουρη ότι η ομάδα θα δώσει το 100%. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα παιχνίδι και πρέπει να το διασκεδάσουμε. Πρέπει να ζήσουμε τη στιγμή και, στο τέλος, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, πρέπει να είμαστε περήφανοι».
