Κιαπίνι: «Είμαστε αισιόδοξοι ειδικά μπροστά στον κόσμο μας»
Ραντεβού με την ιστορία του έχει ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινες» υποδέχονται την Τετάρτη στην Γλυφάδα (19:00) την Βαλεφόλια στον δεύτερο τελικό του Challenge Cup. Θυμίζουμε πως στον πρώτο οι ιταλίδες επικράτησαν με 3-2 και η ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι θέλει νίκη με 3-0 ή 3-1 για να πάρει την κούπα, ενώ αν κερδίσει με 3-2 θα παιχτεί χρυσό σετ.
Για το μεγάλο αυτό παιχνίδι μίλησαν σε συνέντευξη Τύπου αρχηγός και προπονητής του «τριφυλλιού», με τον Αλεσάντρο Κιαπίνι να αναφέρει τα εξής: «Ο πρώτος αγώνας είχε μεγάλη ένταση και δυσκολία. Πιστεύω ότι το ίδιο θα συμβεί και στην έδρα μας. Πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι για να παρουσιάσουμε το καλύτερο μας βόλεϊ.
Η ομάδα είναι έτοιμη, γιατί έχουμε δουλέψει για αυτές τις στιγμές. Τώρα είναι οι λεπτομέρειες που θα κάνουν τη διαφορά. Είμαστε αισιόδοξοι, ειδικά μπροστά στον κόσμο μας».
