Πιστόλα: «Είμαστε περήφανοι που είμαστε στον τελικό»

Ο προπονητής και η αρχηγός της Βαλεφόλια, Αντρέα Πιστόλα και Σόνια Κόντι έκαναν λόγο για ένα ιστορικό παιχνίδι για την ομάδα τους αυτό απέναντι στον Παναθηναϊκό στην Γλυφάδα.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βαλεφόλια για τον δεύτερο τελικό του Challenge Cup με τον προπονητή και την αρχηγό των Ιταλών, Αντρέα Πιστόλα και Σόνια Κόντι να κάνουν λόγο για ιστορικό παιχνίδι.

Εκτός από τον Παναθηναϊκό τον πρώτο της Ευρωπαϊκό τίτλο, στην παρθενική συμμετοχή της σε εκτός των συνόρων διοργάνωση ζητάει και η Βαλεφόλια. Στην συνέντευξη Τύπου της Τρίτης ο προπονητής και η αρχηγός των Ιταλών, Αντρέα Πιστόλα και Σπόνια Κόντι αντίστοιχα, ανέφεραν τα εξής:

O προπονητής της Βαλεφόλια Αντρέα Πιστόλα τόνισε: «Είμαστε περήφανοι που βρισκόμαστε εδώ. Θα είναι ένας δύσκολος αγώνας. Είμαστε έτοιμοι, όμως, και έχουμε δουλέψει όλη τη σεζόν για αυτές τις στιγμές. Θα είναι ένας ωραίος αγώνας».

Η αρχηγός της Βαλεφόλια Σόνια Κάντι ανέφερε: «Ευχαριστούμε για το όμορφο καλωσόρισμα. Είναι ένας σημαντικός αγώνας για τον σύλλογο, γιατί είναι η πρώτη φορά που αγωνίζεται σε τελικό. Είμαστε περήφανες για αυτό το επίτευγμα. Ένας τελικός είναι πάντα δύσκολος. Είμαστε ενθουσιασμένες που έχουμε την ευκαιρία να διεκδικήσουμε τον τίτλο. Έχουμε δουλέψει όλη τη σεζόν γι’ αυτό και θα δώσουμε τα πάντα».