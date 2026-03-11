Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Βαλεφόλια στον πρώτο τελικό του Challenge Cup με τις «πράσινες» να αποθεώνονται από τον κόσμο κατά την αναχώρησή τους από το ξενοδοχείο.

Έτοιμες να γράψουν ιστορία και να κάνουν το πρώτο από τα δύο βήματα που χρειάζονται προκειμένου να κάνουν δικό τους το Challenge Cup που θα είναι και το πρώτο Ευρωπαϊκό, είναι τα κορίτσια του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινες» φιλοξενούνται στο Πέζαρο από την Βαλεφόλια σε μια αναμέτρηση που δεν θα είναι μόνες καθώς δίπλα τους θα είναι και ο κόσμος της ομάδας.

Μάλιστα κατά την αναχώρηση της αποστολής για το γήπεδο για τον πρώτο τελικό, έξω από το ξενοδοχείο βρέθηκαν φίλοι του Παναθηναϊκού αποθεώνοντας τα... φίνα κορίτσια και ζητώντας το Ευρωπαϊκό.