Βαλεφόλια - Παναθηναϊκός: Ο μεγάλος τελικός των «πρασίνων» με Live περιγραφή και σχολιασμό στο Gazzetta

Ολες οι λεπτομέρειες για τη Live κάλυψη από το Gazzetta του μεγάλου τελικού του Παναθηναϊκού με τη Βαλεφόλια στο Μιλάνο.

Η ώρα για ένα από τα σπουδαιότερα παιχνίδια στην ιστορία του ελληνικού βόλεϊ έφτασε! Παναθηναϊκός εναντίον Βαλεφόλια στο Μιλάνο για τον πρώτο αγώνα των τελικων του Challenge Cup Γυναικών και το Gazzetta ασφαλώς θα μεταφέρει κάθε λεπτομέρεια στο live που «ανοίγει» στις 18:00, μία ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα!

Ο Φώτης Καρακούσης θα κάνει την περιγραφή της αναμέτρησης και θα σχολιάζει live τη ροή, τις στιγμές και τις εικόνες του αγώνα, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι (όπως σε όλες τις live καλύψεις αγώνα από το Gazzetta), αυτή τη δυνατότητα την έχετε και εσείς!

Στην πλατφόρμα του Gazzetta έχετε άμεση πληροφόρηση για όλα τα απολύτως χρήσιμα στατιστικά στοιχεία του αγώνα, μπορείτε να βλέπετε γρήγορα τα σημαντικότερα φωτογραφικά στιγμιότυπα από το γήπεδο και την εξέδρα του ιταλικού γηπέδου.

Απόψε, στις 18:00 λοιπόν, συντονιζόμαστε στο live του Gazzetta για... τουλάχιστον τρεις ώρες για ένα ματς στο οποίο τα «φίνα κορίτσια» του Παναθηναϊκού δίνουν ραντεβού με την ιστορία τους.