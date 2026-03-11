Ο Παναθηναϊκός αναμετράται με την Βαλεφόλια στην Ιταλία στον πρώτο τελικό του Challenge Cup με τους «πράσινους» να βγάζουν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τη ρεβάνς της επόμενης Τετάρτης στη Γλυφάδα.

Χαμός από τους φίλους του Παναθηναϊκού αναφορικά με τα εισιτήρια του δεύτερου τελικού με την Βαλεφόλια στην Γλυφάδα. Οι «πράσινες» θέλουν να γράψουν ιστορία κατακτώντας το πρώτο τους Ευρωπαϊκό και ο κόσμος τους θα γεμίσει την άλλη Τετάρτη (19:00) το «Μάκης Λιούγκας».

Ο Ερασιτέχνης έβγαλε σε κυκλοφορία τα μαγικά χαρτάκια και μέσα στην ημέρα θα έχουν εξαφανιστεί. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Αναλυτικά η ανακοίνωση του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού: “Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει τη διάθεση των εισιτηρίων για τον δεύτερο τελικό του CEV Challenge Cup γυναικών στην Αθήνα.

Τα «φίνα κορίτσια» υποδέχονται τη Megabox Ond. Del Savio Vallefoglia την Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 7μ.μ. στο ΔΑΚ Γλυφάδας «Μ. Λιούγκας» για τη ρεβάνς του ευρωπαϊκού τελικού.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να κλείσουν τη θέση τους μέσω της ticketmaster στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.ticketmaster.gr/panathinaikos-athens-vs-megabox-group-vallefoglia_sgpl_2147874.html».