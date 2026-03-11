Οι παίκτες του συλλόγου του ΟΦΗ στις τοποθετήσεις τους πριν το final 4 του Κυπέλλου ήταν ξεκάθαροι ως προς την στόχευσή τους.

Στην εκπομπή της ΚΕΡΚΙΔΑΣ του CRETA φιλοξενήθηκαν δύο παίκτες της ομάδας βόλεϊ του ΟΦΗ. Ο Κύπριος κεντρικός του ΟΦΗ Μάριος Στρουγκάρεβιτς και ο Σαμιώτης κεντρικός, που έχει γίνει... Κρητικός (καθώς είναι 4 χρόνια στον σύλλογο), Βασίλης Καφαντάρης, έδωσαν το στίγμα τους πριν τους αγώνες του Κυπέλλου. Το... σύνθημα των παικτών του ΟΦΗ είναι το «να φέρουμε το Κύπελλο στην Κρήτη»!

Η φετινή πορεία της ομάδας του ΟΦΗ έχει να κάνει με τον ρόλο του προπονητή Γιάννη Καλμαζίδη αλλά και το φανταστικό κλίμα. Ο Στρουγκάρεβιτς, αναφέρθηκε και στις στιγμές ανησυχίας που περνάει η Κύπρος, μετά την επίθεση που δέχθηκε βρετανική της βάση από ιρανικό drone. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Κύπριος διεθνής αθλητής, «η Κύπρος έχει γεμίσει φρεγάτες» και μετέφερε την ανησυχία που δημιουργήθηκε μετά το ιρανικό χτύπημα.

Ο ΟΦΗ θα πάει στη Λάρισα, για να κερδίσει για πρώτη φορά τον Παναθηναϊκό, που είναι μαζί με τον Ολυμπιακό, οι δυο μοναδικές ομάδες που δεν έχει κερδίσει φέτος, τόνισε από την πλευρά του ο Καφαντάρης και ανέφερε ότι το προσωπικό του όραμα, όπως και όλης της ομάδας, είναι ένα Κύπελλο με τον ΟΦΗ. Ο Στρουγκάρεβιτς, ανέφερε ότι θα δώσουν στον ημιτελικό τον καλύτερο τους εαυτό και είπε επίσης ότι θα ήθελε να μείνει και του χρόνου στον ΟΦΗ, καθώς τα πάντα είναι φανταστικά. Και οι δυο αθλητές, μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τον προπονητή Γιάννη Καλμαζίδη και τον σπουδαίο του ρόλο, στην ομάδα του ΟΦΗ.

Στην εκπομπή, φιλοξενήθηκε ο αειθαλής πασαδόρος του Ρεθύμνου, Θάνος Μαρούλης, ο οποίος μίλησε για την μεγάλη αυτή στιγμή για το κρητικό βόλεϊ με την άνοδο της ομάδας, στην μεγάλη κατηγορία, αλλά και για το δικό του ρόλο σε αυτό το πρότζεκτ που κράτησε 4 χρόνια και στέφθηκε με επιτυχία. Ο Μαρούλης, μίλησε ακόμη για τον σπουδαίο πασαδόρο που έχει ο ΟΦΗ, τον Μιχαϊλο Μίτιτς, τον οποίο χαρακτήρισε παίκτη παγκόσμιας κλάσης. Ακόμη, τοποθετήθηκε για το αν θα συνεχίσει να παίζει βόλεϊ τη νέα σεζόν και τόνισε ότι είναι ανοιχτός σε συζήτηση με την ομάδα του Ρεθύμνου.

Το πρόγραμμα του Final-4

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026

17.00: Ο.Φ.Η. – Παναθηναϊκός Α.Ο.

20.00: Α.Ο. Φλοίσβος – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026

21.30: Τελικός