Τα highlights του ημιτελικού Πανιώνιος - Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στους τελικούς του Challenge Cup γυναικών, επικρατώντας με 3-2 σετ του Πανιώνιου. Δείτε τα highlights της αναμέτρησης.

Στον τρίτο τελικό της ιστορίας του θα βρεθεί το τμήμα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού. Με νίκη 3-2 σετ κόντρα στον Πανιώνιο, οι «πράσινες» πήραν δεύτερη νίκη στην ημιτελική σειρά και πανηγύρισαν την πρόκριση στα τελευταία παιχνίδια του Challenge Cup γυναικών.

Οι «πράσινες» κατάφεραν και επέβαλαν τον ρυθμό τους στα πρώτα δύο σετ για να κάνουν το 2-0 και να κλείσουν την υπόθεση πρόκριση. Ο Πανιώνιος έβγαλε αντίδραση και έφερε στα ίσα τον ημιτελικό, το οποίο όμως είχε μικρή σημασία.

Η νίκη στον αγώνα κρίθηκε στο tie-break. Εκεί, το σύνολο του Αλεσάντρο Κιαπίνι ήταν καλύτερο και με σκορ 15-8 έκανε το 3-2 σετ στην αναμέτρηση, συνοδεύοντας την μεγάλη πρόκριση με νίκη.