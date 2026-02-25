Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει την μεγάλη πρόκριση στον τελικό του Challenge Cup με τις «πράσινες» να πανηγυρίζουν με την ψυχή τους και τον Κιαπίνι να βγάζει την γνωστή του σέλφι.

Στον τρίτο Ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας του θα βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με τις «πράσινες» που ήθελαν δύο σετ στη ρεβάνς με τον Πανιώνιο στο «Ανδρέας Βαρίκας» να τα παίρνουν άμεσα και μετά να παίρνουν και τη νίκη με 3-2. Μια πρόκριση που οι «πράσινες» πανηγύρισαν με την ψυχή τους με το που τελείωσε το παιχνίδι.

Όλες έγιναν ένα κουβάρι και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει και η γνωστή μετά από κάθε νίκη σέλφι του Αλεσάντρο Κιαπίνι με φόντο τις παίκτρίές του.