Παναθηναϊκός: Οι πανηγυρισμοί των «πράσινων» για την τεράστια πρόκριση
Στον τρίτο Ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας του θα βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με τις «πράσινες» που ήθελαν δύο σετ στη ρεβάνς με τον Πανιώνιο στο «Ανδρέας Βαρίκας» να τα παίρνουν άμεσα και μετά να παίρνουν και τη νίκη με 3-2. Μια πρόκριση που οι «πράσινες» πανηγύρισαν με την ψυχή τους με το που τελείωσε το παιχνίδι.
Όλες έγιναν ένα κουβάρι και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει και η γνωστή μετά από κάθε νίκη σέλφι του Αλεσάντρο Κιαπίνι με φόντο τις παίκτρίές του.
