Την πρώτη του νίκη στον πάγκο του Πανιωνίου πήρε ο Γιουνούς Οτσάλ με τις «κυανέρυθρες» να επικρατούν με 3-2 του Άρη.

Τη πρώτη του νίκη με τον Γιουνούς Οτσάλ στον πάγκο πήρε ο Πανιώνιος, ο οποίος δύσκολευτηκε να λυγίσει την αντίσταση του Άρη με 3-2 σετ.

Οι κυανέρυθρες με το δίποντο έκαναν άλλο ένα βήμα για την κατάκτηση της τρίτης θέσης στην κανονική περίοδο και τώρα θα ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για το Allwyn final-4 στη Χαλκίδα.

Ο Άρης έφτασε ένα βήμα πριν πετύχει μία σπουδαία νίκη αλλά και ο βαθμός που απέσπασε μπορεί να φανεί καθοριστικός, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος. Το ντεμπούτο του έκανε στον κιτρινόμαυρο πάγκο ο Στράτος Γζουντέλλης.

Ο Άρης θα μπορούσε να φύγει με τη νίκη από τη Νέα Σμύρνη καθώς έκανε μεγάλη εμφάνιση στην επίθεση αλλά προδόθηκε από τα πολλά του λάθη (40 έναντι 16).

Διαιτητές: Μάλφας, Βαρατάσης, Τσάλεντζ ρέφερι: Κατσούλης, Παρατηρητής: Μαρκάτης, Επόπτες: Σφυρίδη, Σαμοθράκης, Γραμματεία: Νικολάου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-14, 21-18, 25-18

2ο σετ: 6-8, 12-16, 17-21, 22-25

3ο σετ: 8-7, 16-14, 21-17, 26-24

4ο σετ: 8-7, 16-15, 20-21, 22-25

5ο σετ: 5-2, 10-5, 12-5, 15-7

*Οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 2 άσσους, 55 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 40 λάθη αντιπάλων και του Άρη προήλθαν από 2 άσσους, 70 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (25-18, 22-25, 26-24, 22-25, 15-07) σε 130′

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Γιουνούς Οτσάλ): Στογιλίκοβιτς 2 (1/5 επ., 1 μπλοκ), Χαντάβα 6 (5/27 επ., 1 μπλοκ, 39% υπ. – 27% άριστες), Ατανασίγιεβιτς 20 (16/40 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 67% υπ. – 33% άριστες), Ραχίμοβα 20 (17/46 επ., 3 μπλοκ), Λαμπρούση 11 (8/15 επ., 3 μπλοκ), Καρέλια / Ξανθοπούλου (λ, 67% υπ. – 28% άριστες), Κακουράτου (λ), Νομικού 1 (1/3 επ.), Λιάγκη 1 (1/2 επ.), Αγγελοπούλου 3 (3/7 επ.), Ζακχαίου 6 (3/7 επ., 3 μπλοκ).

Α.Σ. ΑΡΗΣ (Στράτος Γζουντέλλης): Όλουτς 24 (23/55 επ., 1 άσσος, 56% υπ. – 40% άριστες), Πολυνοπούλου 12 (8/19 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Μερτέκη 14 (11/28 επ., 3 μπλοκ, 50% υπ. – 23% άριστες), Ξανθοπούλου 3 (2/4 επ., 1 μπλοκ), Ζαντοροζνάι 22 (22/58 επ.), Κοκότη 8 (4/13 επ., 4 μπλοκ) / Γεωργιάδου (λ, 74% υπ. – 47% άριστες), Λεοντζίνη (λ).

Η γνώμη του πάγκου

Γιουνούς Οτσάλ (Πανιώνιος): «Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω τις αθλήτριες γιατί έχουμε κάποια προβλήματα τραυματισμών. Δεν έχουμε πολλές επιλογές. Στο τέλος νικήσαμε αλλά πρέπει να δουλέψουμε ενόψει του κυπέλλου. Σήμερα δεν δώσαμε το 100% και προσπαθώ να το καταλάβω. Σίγουρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τον ημιτελικό. Είμαι σχεδόν μία εβδομάδα στην ομάδα, υπάρχει αρκετό ταλέντο αλλά αυτό δεν φτάνει. Χρειάζεται δουλειά αλλιώς και ο Άρης μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα. Στο πρωτάθλημα αυτό ο καθένας μπορεί να νικήσει οποιονδήποτε. Στο κύπελλο θα έχουμε διαφορετική εικόνα. Έχουμε τρεις μέρες να δουλέψουμε τη τακτική μας, το μπλοκ-άμυνα και την επίθεση».

Στράτος Γζουντέλλης (Α.Σ. Άρης): «Σήμερα είμαι περήφανος για την ομάδα. Έβγαλαν τρομερή αγωνιστικότητα, όχι μόνο στα σετ που πήραμε αλλά και αυτά που χάσαμε. Παίζαμε απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ελλάδας και μόνο θετική ήταν η παρουσία μας για τη συνέχεια του πρωταθλήματος».