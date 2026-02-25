Πριν τον δεύτερο ημιτελικό του Challenge Cup γυναικών ανάμεσα σε Πανιώνιο και Παναθηναϊκός, οι «κυανέρυθροι» σήκωσαν ένα συγκινητικό πανό για την Πέννυ Ρόγκα.

Λίγη ώρα έχει μείνει για τον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα σε Πανιώνιο και Παναθηναϊκό (LIVE στο Gazzetta), στο κλειστό «Ανδρέας Βαρίκας». Πριν το πρώτο σερβίς, οι οπαδοί των «κυανέρυθρων» σήκωσαν συγκινητικό πανό για την Πέννυ Ρόγκα.

Οι φίλοι του Πανιώνιου με τον τρόπο τους εξέφρασαν το σεβασμό στη μεγάλη νικήτρια της ζωής, Πέννυ Ρόγκα. Στο πανό έγραψαν χαρακτηριστικά: «Η μεγαλύτερη νίκη ανήκει στην Πέννυ Ρόγκα».

Σημειώνεται πως στο αγωνιστικό κομμάτι, οι «κυανέρυθρες» για να προκριθούν θέλουν νίκη με 3-0 ή 3-1 για να στείλουν το ματς στο χρυσό σετ, ενώ οι φιλοξενούμενες περνάνε με νίκη με οποιαδήποτε διαφορά στα σετ, αλλά και με ήττα με 3-2.