Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 του Πανιωνίου και ένα σημαντικό βήμα για πρόκριση στον τελικό του Challenge Cup. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του ματς

Σε έναν ιστορικό πρώτο ημιτελικό για το βόλεϊ γυναικών της χώρα μας, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κάνει σημαντικό βήμα για την πρόκριση στον τρίτο τελικό επικρατώντας του Πανιωνίου με 3-1. Οι «πράσινες» ήταν καλύτερες στο μεγαλύτερο διάστημα του ματς, με τις φιλοξενούμενες να μην μπορούν να κοντράρουν όσο θα ήθελαν τον αντίπαλό τους.

Έτσι η πρόκριση θα κριθεί την επόμενη Τετάρτη στο «Ανδρέας Βαρίκας» με τον Παναθηναϊκό να περνάει με νίκη με οποιαδήποτε διαφορά, αλλά και με ήττα με 3-2. Οι «κυανέρυθρες» για να προκριθούν θα πρέπει να κερδίσουν με 3-0 ή 3-1 και να κερδίσουν και το χρυσό σετ. Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τις καλύτερες φάσεις του αγώνα.