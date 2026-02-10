Challenge Cup: Πότε παίζουν ο Παναθηναϊκός με τον Πανιώνιο
Η CEV ως αρμόδια αρχή ανακοίνωσε τις ημερομηνίες του ζευγαριού Παναθηναϊκός - Πανιώνιος για την διοργάνωση βόλεϊ του Challenge Cup. Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί την Πέμπτη (19/2) και ώρα 17:30 στο κλειστό του Μετς. Έξι μέρες μετά (26/2) θα είναι η ρεβάνς στο «Ανδρέας Βαρίκας», στις 19:00 όπου εκεί θα κριθεί οριστικά πια ομάδα θα πάρει το εισιτήριο για τους τελικούς.
Το πρόγραμμα
Πέμπτη (19/2), κλειστό Μετς Παναθηναϊκός - Πανιώνιος: 17.30
Τετάρτη (26/2), κλειστό «Ανδρέας Βαρίκας» Πανιώνιος - Παναθηναϊκός: 19.00
