Ώρα για έναν ελληνικό... εμφύλιο στα ημιτελικά του Challenge Cup και ένα πολύ μεγάλο ματς με Παναθηναϊκό και Πανιώνιο.

Η CEV ως αρμόδια αρχή ανακοίνωσε τις ημερομηνίες του ζευγαριού Παναθηναϊκός - Πανιώνιος για την διοργάνωση βόλεϊ του Challenge Cup. Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί την Πέμπτη (19/2) και ώρα 17:30 στο κλειστό του Μετς. Έξι μέρες μετά (26/2) θα είναι η ρεβάνς στο «Ανδρέας Βαρίκας», στις 19:00 όπου εκεί θα κριθεί οριστικά πια ομάδα θα πάρει το εισιτήριο για τους τελικούς.

Το πρόγραμμα