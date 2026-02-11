Άαλστ – ΠΑΟΚ 3-2: Μπορούν την πρόκριση στο Παλατάκι οι «ασπρόμαυροι»
Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε στις λεπτομέρειες από την Άαλστ στο Βέλγιο με 3-2 (25-20, 20-25, 25-27, 25-20, 15-08) και όλα παραμένουν ανοιχτά στη ρεβάνς στην Θεσσαλονίκη, όπου θα κρίνει και τη πρόκριση στα ημιτελικά του Challenge Cup.
Ο αγώνας στην PAOK Sports Arena θα γίνει την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στις 19:00 και ο ΠΑΟΚ για να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά θα χρειαστεί νίκη με 3-0 ή 3-1 για να προκριθεί απευθείας, ενώ σε νίκη με 3-2 σετ θα παιχτεί και χρυσό σετ.
Με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα θα προκριθεί η Άαλστ η οποία έχει προπονητή τον Βέλγο πρώην πασαδόρο Φρανκ Ντεπέστελε που έχει αγωνιστεί στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ηρακλή (2006-07) και του Παναθηναϊκού (2008-09).
Η Άαλστ έκανε μεγάλη ζημιά πάνω στο φιλέ με 16 μπλοκ εκ των οποίων τα 6 από τον Σιμόν Βλάχοβιτς, ενώ πρώτος σκόρερ για τους Βέλγους ήταν ο διαγώνιός τους από τον Καναδά Ενρίκε Ρέμπελ που είχε 24 πόντους.
Για τον ΠΑΟΚ ο Φερνάντο Ερνάντες είχε 22 και ο Ούρος Κοβάσεβιτς σταμάτησε στους 19.
Κάθε ομάδα είχε από δύο σετ και όλα κρίθηκαν στο τάι μπρέικ, εκεί όπου η Άαλστ πήρε από νωρίς προβάδισμα (5-2) το οποίο κράτησε μέχρι το φινάλε για το τελικό 15-08.
Διακύμανση:
1ο σετ: 6-8, 15-16, 21-17, 25-20
2ο σετ: 3-8, 12-16, 17-21, 20-25
3ο σετ: 8-7, 16-15, 21-19, 25-27
4ο σετ: 7-8, 16-13, 21-18, 25-20
5ο σετ: 5-2, 10-5, 12-7, 15-8
*Οι πόντοι της Άαλστ προήλθαν από 7 άσσους, 56 επιθέσεις, 16 μπλοκ και 31 λάθη αντιπάλων και του ΠΑΟΚ προήλθαν από 5 άσσους, 56 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 3-2 (25-20, 20-25, 25-27, 25-20, 15-08) σε 126'
ΑΑΛΣΤ (Φρανκ Ντεπέστελε): Βόρτελμποερ 8 (4/8 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Σλιχτ 2 (2 μπλοκ), Μαρκές 6 (5/13 επ., 1 μπλοκ, 36% υπ. - 18% άριστες), Ρεμπέλ 24 (17/37 επ., 4 άσσοι, 3 μπλοκ), Τζιάνι 16 (15/27 επ., 1 άσσος, 45% υπ. - 0% άριστες), Βλάχοβιτς 14 (8/12 επ., 6 μπλοκ) / Βερμίμπ (λ, 44% υπ. - 17% άριστες), Βαν Ντε Βέλντε 9 (7/17 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 68% υπ. - 18% άριστες), Ντεβόγκελ, Μέρτενς.
Π.Α.Ο.Κ. (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 6 (2/6 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Κοκκινάκης 12 (11/26 επ., 1 άσσος, 69% υπ. - 31% άριστες), Κόλεφ 11 (8/17 επ., 3 μπλοκ), Γαλιώτος 1 (1 άσσος), Ερνάντες 22 (18/41 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Κοβάσεβιτς 19 (16/34 επ., 3 μπλοκ, 14% υπ. - 7% άριστες) / Καρασαββίδης (λ, 52% υπ. - 19% άριστες), Τόρες, Μπόνιας, Μούχλιας.
