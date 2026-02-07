Ο ΠΑΟΚ πέρασε από την Καλαμάτα επικρατώντας με 3-1 της τοπικής ομάδας, έφτασε τις 10 σερί νίκες και συνεχίζει την μάχη ακόμα και για πρωτιά.

Την 11η νίκη του και την 10η συνεχόμενη σε 13 αγώνες στη Volley League σημείωσε ο ΠΑΟΚ και μάλιστα στην Καλαμάτα με 3-1 σετ στο κατάμεστο κλειστό γυμναστήριο της Παραλίας.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή και MVP τον Φερνάντο Ερνάντεζ που σημείωσε 27 πόντους με 72% αποτελεσματικότητα αλλά και αποτελεσματικό σερβίς αλλά και μπλοκ ο ΠΑΟΚ πήρε πολύτιμο τρίποντο, ανέβηκε στους 29 βαθμούς και βρίσκεται στο -2 από τους πρωτοπόρους Μίλων και Παναθηναϊκό που μοιράζονται το ρετιρέ του βαθμολογικού πίνακα.

Σημειωτέων πως ο ΠΑΟΚ έχει και αγώνα λιγότερο με τον ΟΦΗ. Η Καλαμάτα δεν πήρε βαθμό, έμεινε καθηλωμένη στην 13η θέση και πλέον μπαίνει σε περιπέτειες.

Διαιτητές: Φραγκάκης, Καραγιαννόπουλος, Παρατηρητής: Κανελλίδης, Επόπτες: Οσιπίδης, Πολάτος, Γραμματεία: Βλαχούλη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 5-8, 16-15, 21-18, 25-22

2ο σετ: 4-8, 14-16, 19-21, 22-25

3ο σετ: 7-8, 14-16, 18-21, 20-25

4o σετ: 8-6, 14-16, 19-21, 25-27

*Oι πόντοι του Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea προήλθαν: 4 άσσοι, 56 επιθέσεις (58% αποτελεσματικότητα), 7 μπλοκ, 25 λάθη αντιπάλων και οι πόντοι του Π.Α.Ο.Κ. προήλθαν: 7 άσσοι, 53 επιθέσεις (52% αποτελεσματικότητα), 11 μπλοκ, 28 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (25-22, 22-25, 20-25, 25-27) σε 110΄.

Α.Ο.ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 AFFIDEA (Άκης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης 3π. (1/2επ., 3 μπλοκ), Μάρκου 25π. (23/38επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Λίσον 5 (5/6επ.), Κοβάσεβιτς 11 (7/14επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 40%υπ., 13%αρ.), Κρικ 11 (9/13επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Χόρβαρθ 12 (11/23επ., 1 άσσος, 61%υπ., 39%αρ.) / Δαλακούρης (λ. – 45%υπ., 31%αρ.), Καούνης (λ), Μανωλάκης.

ΠΑΟΚ (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 5π. (3/4επ., 2 μπλοκ), Κοκκινάκης 8 (6/22επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 80%υπ., 67%αρ.), Κόλεφ 9 (5/8επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Γαλιώτος 2 (1/4επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ερντάντεζ 27 (21/29επ., 5 άσσοι, 1 μπλοκ), Κοβάσεβιτς 20 (17/35επ., 3 μπλοκ, 41%υπ., 18%αρ.) / Μιχελάκης (λ. – 50%υπ., 29%αρ.), Τακουρίδης, Μπόνιας, Καρασαβίδης (λ), Μούχλιας.

MVP ο Φερνάντο Ερνάντεζ

Πολυτιμότερος αθλητής του αγώνα ανδείχτηκε ο Κουβανός διαγώνιος της Καλαμάτας 80 Φερνάντο Ερνάντες. Tην βράβευση έκανε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Καλαμάτας και του ΠΑΟΚ Αντώνης Μαυρέας.

Ενθύμιο στη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία είχαν ετοιμάσει οι φίλοι του Δικεφάλου στο πέταλο του γυμναστηρίου της Παραλίας στην Καλαμάτας.

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών

Ο MVP του αγώνα Φερνάντο Ερνάντεζ δήλωσε: «Αυτό που μας χαρακτηρίζει ως ομάδα είναι το ομαδικό μας πνεύμα. Έχουμε εξαιρετική συνοχή και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον σε κάθε στιγμή. Όταν κάποιος από εμάς αντιμετωπίζει πρόβλημα, οι υπόλοιποι είναι εκεί για να βοηθήσουν. Για παράδειγμα, σήμερα το λίμπερό μας αντιμετώπιζε ένα ζήτημα και το δεύτερο λίμπερο, ο Βασίλης, μπήκε στο παιχνίδι, έδωσε όλη του την ενέργεια στο γήπεδο και ουσιαστικά μας κράτησε στο ματς. Στη συνέχεια βρήκαμε ξανά τον ρυθμό μας, παλέψαμε όλοι μαζί και φτάσαμε στη νίκη. Αυτή η νίκη ήταν πολύ σημαντική για εμάς, γιατί έχουμε μπροστά μας ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα. Παίζουμε κάθε τρεις ημέρες και πρέπει να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, αν θέλουμε να διεκδικήσουμε όλους τους τίτλους!».

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Βαλάντης Μαμάης δήλωσε: «Ξεκινήσαμε καταπληκτικά στο πρώτο σετ και ήμασταν σίγουροι ότι θα το κερδίσουμε, αλλά στο τέλος δεν τα καταφέραμε. Στο δεύτερο σετ, όμως, βγάλαμε την αντίδραση που ξέρουμε ότι έχουμε σαν ομάδα. Ήταν ένα πολύ καλό και απαιτητικό παιχνίδι, είχαμε ενέργεια και πάθος, ισορροπήσαμε την κατάσταση και το κερδίσαμε. Θέλω να σταθώ στην ποιότητα και στη νοοτροπία των παικτών μου. Δεν τα παρατάνε ποτέ. Φεύγουμε από εδώ με μια καθαρή νίκη και με καθαρό μυαλό, όπως πρέπει, γιατί η συνέχεια είναι απαιτητική. Έρχεται μια σειρά δύσκολων αγώνων. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά στην προπόνηση. Πιστεύω στην ομάδα! Τα παιδιά είναι προσηλωμένα στον στόχο και αντιμετωπίζουν κάθε παιχνίδι σαν τελικό. Στο τέλος θα κάνουμε τον απολογισμό μας».