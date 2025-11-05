Με περίπατο την πρόκριση η ΑΕΚ και τώρα τα δύσκολα με Βαλεφόλια

Χωρίς να αντιμετωπίσει το παραμικρό πρόβλημα η ΑΕΚ επικράτησε με 3-0 και στην Σερβία της Μιτρόβιτσα και προκρίθηκε στους «32» του Challenge Cup. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Βαλεφόλια από την Ιταλία.

Η ΑΕΚ πέρασε σαν σίφουνας από την Σερβία, νίκησε με 3-0 σετ την Μιτρόβιτσα και με δύο νίκες προκρίθηκε πανηγυρικά στη φάση των «32» του Challenge Cup γυναικών.

Το έργο της Ένωσης στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης δυσκολεύει αρκετά, καθώς θα κληθεί να αντιμετωπίσει την ιταλική Βαλεφόλια.

Ο αγώνας ήταν μονόλογος των αθλητριών του Κώστα Ταμπουρατζή που από το πρώτο σερβίς επέβαλλαν τον ρυθμό τους και έφτασαν μετά από 66 λεπτά στο τελικό αποτέλεσμα.

Η Γκουέ Ντιουφ με 17 πόντους ήταν η πρώτη σκόρερ του αγώνα, με την Τουκτού Γιουζγκέντς να ακολουθεί με 16.

Η ΑΕΚ πλέον στρέφει το ενδιαφέρον της στο τηλεοπτικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό το απόγευμα της Κυριακής (9/11, 19.30) για την 4η αγωνιστική της Volley League Γυναικών.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 9-16, 9-21, 11-25

2ο σετ: 5-8, 11-16, 15-21, 17-25

3ο σετ: 4-8, 12-16, 15-21, 21-25

*Οι πόντοι της Μιτρόβιτσα προήλθαν από 3 άσσους, 25 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων και της ΑΕΚ προήλθαν από 9 άσσους, 42 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων.

ΜΙΤΡΟΒΙΤΣΑ (Νίκολα Κάπριτς): Κονσεϊσάο 5 (3/6 επ., 2 μπλοκ), Γκράμπιτς 1 (1/9 επ.), Μπαμπάλ 6 (6/18 επ.), Κρισμάνοβιτς 7 (6/17 επ., 1 μπλοκ, 39% υπ. - 6% άριστες), Σκότσαγιτς 2 (1/5 επ., 1 μπλοκ), Γιάκσιτς 3 (2/3 επ., 1 μπλοκ) / Στάνκοβιτς (λ, 67% υπ. - 0% άριστες), Κάπριτς (λ), Μιχαήλοβιτς 4 (4/16 επ., 36% υπ. - 14% άριστες), Ρίνιακ 2 (2 άσσοι), Μιλόσεβιτς 1 (1 άσσος), Ντράγκοβιτς, Μπόγιτς 2 (2/9 επ.).

Α.Ε.Κ. (Κώστας Ταμπουρατζής): Πολυνοπούλου 3 (2/7 επ., 1 μπλοκ), Βάλκοβα 4 (3 άσσοι, 1 μπλοκ), Ντιουφ 17 (15/33 επ., 2 μπλοκ, 25% υπ. - 25% άριστες), Γιουζγκέντς 16 (13/28 επ., 3 μπλοκ), Σαβάζ 9 (2/5 επ., 3 άσσοι, 4 μπλοκ) / Ξηντάρα (λ, 29% υπ. - 24% άριστες), Βουλγαράκη (λ), Κλέπκου 4 (3/7 επ., 1 άσσος, 64% υπ. - 36% άριστες), Κοκότη.