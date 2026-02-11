Συνεπής στο ραντεβού με το δεύτερο συνεχόμενο Final Four ο Πανιώνιος. Οι «κυανέρυθρες» επικράτησαν με 3-0 της ΑΕΚ και στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό.

Ακόμα μία σημαντική νίκη για τον Πανιώνιο. Η ομάδα του Ντράγκαν Νέσιτς κατάφερε να επικρατήσει με 3-0 (25-20, 25-19, 25-23) της ΑΕΚ στο Ανδρέας Βαρίκας και πήρε την πρόκριση για το δεύτερο συνεχόμενο Final Four Κυπέλλου που θα διεξαχθεί 5-7 Μαρτίου στην Χαλκίδα. Οι «κυανέρυθρες» στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό, σε μια αναμέτρηση επανάληψη του περσινού φοβερού τελικού στο οποίο οι «ερυθρόλευκες» είχαν κερδίσει με 3-2.

Στα του αγώνα ο Πανιώνιος έκανε σχετικά άνετα το 2-0 δείχνοντας πανέτοιμος για μια ακόμα σημαντική πρόκριση. Στο τρίτο και τελευταίο όπως εξελίχθηκε, η ΑΕΚ ξεκίνησε καλύτερα και με άουτ επίθεση της Ραχίμοβα προηγήθηκε με 2-6. Η διαφορά έφτασε μέχρι και τους έξι (12-18, 13-19), με τον Πανιώνιο να ξεκινάει την αντεπίθεσή του και με τα σερβίς της Φλιάκου έτρεξε σερί 8-0 για το 21-19. Το σετ κρίθηκε στις λεπτομέρειες με τη Ζακχαίου να δίνει τη χαριστική βολή για το 25-23.

Διαιτητές: Βελώνης, Μυλωνάκης, Τσάλεντζ ρέφερι: Μουλά Λ., Παρατηρητής διαιτησίας: Πέρρος, Παρατηρητής αγώνα: Μαυρικίδης, Επόπτες: Νικολάου, Σαμοθράκης, Γραμματεία: Καπουράνη.

Διακύμανση

1ο σετ: 8-5, 16-14, 21-17, 25-20

2ο σετ: 8-7, 16-14, 21-17, 25-19

3ο σετ: 5-8, 12-16, 21-19, 25-23

*Οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 5 άσσους, 37 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων και της ΑΕΚ προήλθαν από 5 άσσους, 35 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων

Τα σετ: 3-0 (25-20, 25-19, 25-23)

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ BETSSON (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 10 (8/18 επ., 2 μπλοκ, 44% υπ., 22% άριστες), Στοΐλκοβιτς 3 (2/3 επ., 1 άσσος), Βασίλεβα-Ατανασίεβιτς 14 (11/25 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 61% υπ., 43% άριστες), Ραχίμοβα 7 (4/19 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Ζακχαίου 8 (7/12 επ., 1 μπλοκ), Καρέλια 5 (3/4 επ., 2 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 67% υπ., 43% άριστες), Κακουράτου (λ), Φλιάκου, Νομικού 3 (1/1 επ., 2 μπλοκ)

Α.Ε.Κ. (Κώστας Ταμπουρατζής): Κιουτσιούκη 2 (0/4 επ., 2 μπλοκ), Βάλκοβα 1 (0/2 επ., 1 μπλοκ), Ματέι 10 (8/25 επ., 2 άσσοι, 42% υπ., 33% άριστες), Ντιουφ 18 (16/40 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κυπαρίσση 10 (8/19 επ., 2 άσσοι, 46% υπ., 33% άριστες), Σετνάν 4 (3/8 επ., 1 μπλοκ) / Ξηντάρα (λ, 70% υπ., 48% άριστες), Μήλιου.

Τα αποτελέσματα των προημιτελικών

Ζ.Α.Ο.Ν. - Α.Ο. Θήρας 1-3 (23-25, 26-28, 25-23, 23-25)

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 3-1 (25-14, 25-16, 19-25, 25-14)

Παναθηναϊκός Α.Ο. - Π.Α.Ο.Κ. F&U 1-3 (20-25, 25-19, 19-25, 19-25)

Πανιώνιος Betsson - Α.Ε.Κ. 3-0 (25-20, 25-19, 25-23)