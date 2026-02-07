Την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται επιβεβαίωσε ο ΑΟ Θήρας. Η ομάδα της Σαντορίνης επικράτησε με 3-0 της ΑΕΚ και παρέμεινε στην τετράδα ότι και να γίνει στο Κυριακάτικο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός.

Το τρίποντο με το οποίο πατάει γερά στην τέταρτη θέση και του δίνει την ευκαιρία να κοιτάει ακόμα ψηλότερα πανηγύρισε ο ΑΟ Θήρας, ο οποίος νίκησε στη Σαντορίνη με 3-0 σετ την ΑΕΚ.

Η ομάδα των Κυκλάδων με την τριάδα Πάβισιτς, Μάασε και Γενιτσαρίδη να κάνει τη ζημιά στην επίθεση και τη Σιρίνινα πάνω στο φιλέ πήρε τους τρεις βαθμούς απέναντι στην Ένωση και θα πάει στην έδρα του ΖΑΟΝ με ανεβασμένη ψυχολογία για τον νοκ άουτ προημιτελικό του κυπέλλου.

Ο ΑΟ Θήρας με 33 βαθμούς είναι στο +5 από τον ΠΑΟΚ με αγώνα περισσότερο και μετά την ήττα του Πανιωνίου είναι στο -3 από την τρίτη θέση. Η ΑΕΚ έχασε έδαφος στο κυνήγι του ΖΑΟΝ και τον ΠΑΟΚ και πλέον νιώθει την ανάσα της Θέτιδας που μείωσε τη διαφορά στους τρεις.

Κλειδί της αναμέτρησης ήταν το πρώτο σετ με τις δύο ομάδες να είναι μαζί στο σκορ, με τον ΑΟ Θήρας στο δεύτερο σετ μπολ του να κάνει το 1-0 με 26-24.

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Μεταξά, Παρατηρητής: Πολίτης, Επόπτες: Τουκτούκας, Σωνάκης, Γραμματεία: Γλυκού

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 15-16, 19-21, 26-24

2ο σετ: 8-2, 16-11, 21-16, 25-17

3ο σετ: 8-7, 16-13, 20-21, 25-22

*Οι πόντοι του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 4 άσσους, 44 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλου και της ΑΕΚ από 1 άσσο, 45 επιθέσεις, 1 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλου

Τα σετ: 3-0 (26-24, 25-17, 25-22) σε 93'

Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Πάβιστιτς 17 (16/28 επ., 1 άσσος, 42% υπ., 17% άριστες), Σιρίνινα 6 (2/11 επ., 1 μπλοκ), Μάασε 15 (14/24), Γενιτσαρίδη 13 (11/27 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 47% υπ., 13% άριστες), Τσιόγκα 3 (1/5 επ., 2 μπλοκ) / Τουλγαρίδου (λ, 48% υπ., 19% άριστες), Σαουλίδου (λ, 71%, 29% άριστες), Θωμαΐδου, Μιρτσκουλάβα 1 (1 άσσος)

Α.Ε.Κ. (Κώστας Ταμπουρατζής): Κιουτσιούκη 2 (2/4 επ.), Βάλοβα 4 (3/6 επ., 1 άσσος), Ματέι 9 (9/27 επ., 62% υπ., 19% άριστες), Ντιούφ 13 (12/39 επ., 1 μπλοκ), Καββαδία 6 (6/12 επ.), Κυπαρίσση 9 (9/25 επ., 42% υπ., 25% άριστες), / Ξηντάρα (λ, 55% υπ., 18% άριστες), Μήλιου (λ), Σέτναν 4 (4/11 επ.)