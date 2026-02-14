Έχοντας 16 πόντους από μπλοκ ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας της ΑΕΚ με 3-1 και παρέμεινε 4 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό έχοντας έστω και λίγες ελπίδες για την πρωτιά.

Με μπλοκ που του απέφερε 16 πόντους ο Ολυμπιακός νίκησε στο Ολυμπιακό Χωριό την ΑΕΚ με 3-1 σετ και μπαίνει σε μία δύσκολη αγωνιστική εβδομάδα με τη ψυχολογία στα ύψη.

Οι ερυθρόλευκες παρέμειναν στο -5 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό τον οποίο υποδέχονται την επόμενη εβδομάδα στο κλειστό του Ρέντη, όμως νωρίτερα έχουν την σπουδαία αναμέτρηση με την Βέρο Μιλάνο για τα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ.

Η ΑΕΚ μείωσε σε 2-1 σετ αλλά λύγισε από τις απουσίες (για άλλο έναν αγώνα απουσίαζε η Γιουζγκέντς) και πλέον ισοβαθμεί στην 7η θέση με τη Θέτιδα Βούλας.

Διαιτητές: Μιχαήλογλου, Χατζηβασιλείου, Τσάλεντζ ρέφερι: Ράντσιου, Παρατηρητής: Μουλά Λ., Επόπτες: Οσιπίδης, Τουλής, Γραμματεία: Καπουράνη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 10-16, 13-21, 16-25

2ο σετ: 5-8, 9-16, 10-21, 19-25

3ο σετ: 8-7, 15-16, 21-18, 25-19

4ο σετ: 3-8, 7-16, 11-21, 14-25

*Οι πόντοι της ΑΕΚ προήλθαν από 4 άσσους, 47 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων και του Ολυμπιακού προήλθαν από 4 άσσους, 54 επιθέσεις, 16 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (16-25, 19-25, 25-19, 14-25) σε 107'

Α.Ε.Κ. (Κώστας Ταμπουρατζής): Κιουτσιούκη 11 (9/17 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Βάλκοβα 6 (4/6 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μπουρτέα 9 (8/30 επ., 1 μπλοκ, 52% υπ. - 22% άριστες), Ντιουφ 9 (9/43 επ.), Κυπαρίσση 15 (14/42 επ., 1 άσσος, 53% υπ. - 16% άριστες), Σέτναν 4 (2/5 επ., 2 μπλοκ) / Ξηντάρα (λ, 52% υπ. - 22% άριστες), Βουλγαράκη (λ), Κλέπκου 2 (1/16 επ., 1 άσσος, 20% υπ. - 10% άριστες), Καββαδία 1 (1 μπλοκ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦ.Π. (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Ηλιοπούλου 2 (2 μπλοκ), Εμμανουηλίδου 8 (4/5 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Κούμπουρα 23 (19/55 επ., 4 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 10 (4/12 επ., 6 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 14 (13/31 επ., 1 άσσος, 54% υπ. - 21% άριστες), Κόνεο 16 (13/37 επ., 3 μπλοκ, 32% υπ. - 16% άριστες) / Αρτακιανού (λ, 52% υπ. - 24% άριστες), Σαμπάτη (λ), Καρκάσες 1 (1/1 επ.), Ζαφειρίου.

Η γνώμη του πάγκου

Κώστας Ταμπουρατζής (Α.Ε.Κ.): «Είχαμε τέσσερα δύσκολα παιχνίδια και δεν μπορώ να πω ότι αντεπεξήλθαμε πλήρως. Ωστόσο, είναι πολύ δύσκολο να αγωνίζεσαι χωρίς τη διαγώνιο και εύχομαι να μη συμβεί σε καμία ομάδα. Έχουμε χάσει αρκετές αθλήτριες και αυτό είναι κουραστικό, γιατί δεν μπορούμε να προπονηθούμε σωστά. Ο Ολυμπιακός έδειξε το επίπεδό του και μας δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στο φιλέ. Είχαμε παίκτριες-κλειδιά εκτός λόγω τραυματισμών, ενώ κάποιες άλλες αγωνίστηκαν τραυματισμένες. Όταν δεν διαθέτεις βασική σκόρερ, είναι δύσκολο να είσαι ανταγωνιστικός απέναντι σε καλές ομάδες. Το καταφέραμε για ένα σετ και σε ορισμένες στιγμές του αγώνα. Θέλουμε να ανεβάσουμε τον πήχη και να διεκδικήσουμε μια θέση στην τετράδα. Στα επόμενα παιχνίδια πρέπει να πετύχουμε νίκες και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό στα πλέι οφ. Πάνω απ’ όλα, όμως, να έχουμε υγεία, γιατί είναι πολύ δύσκολο να αγωνίζεσαι χωρίς αθλήτριες».

Μπράνκο Κοβάσεβιτς (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.): «Σημαντική νίκη σε μία δύσκολη έδρα. Ίσως δεν πήγαμε καλά στην επίθεση αλλά το σερβίς και το μπλοκ-άμυνα δούλεψε σε μεγάλο βαθμό. Συγχαρητήρια στην Ηλιοπούλου που έπαιξε άρρωστη σήμερα. Τώρα έχουμε τον αγώνα με το Μιλάνο που είναι το φαβορί αλλά θα προσπαθήσουμε στην έδρα μας να τους βάλουμε πίεση. Θα δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε απέναντί της».

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ 18ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Άρης – Μίλων 2-3 (25-22, 25-14, 14-25, 20-25, 12-15)

Παναθηναϊκός – ΑΟ Θήρας 3-1 (25-20, 23-25, 25-23, 25-22)

Ηλυσιακός – Θέτις 0-3 (20-25, 25-27, 10-25)

ΖΑΟΝ – ΠΑΟΚ 0-3 (24-26, 22-25, 16-25)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-3 (16-25, 19-25, 25-19, 14-25)

Πανιώνιος – Μαρκόπουλο 3-0 (25-12, 25-21, 25-22)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παναθηναϊκός 50

2. Ολυμπιακός 45

3. Πανιώνιος 39

4. ΑΟ Θήρας 33

5. ΠΑΟΚ 31

6. ΖΑΟΝ 27

7. ΑΕΚ 25

8. Θέτις Βούλας 25

9. Μίλων 20

10. Άρης 12

11. Μαρκόπουλο 11

. Ηλυσιακός 6