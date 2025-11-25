Ο Πανιώνιος δύο σετ μακριά από τις «16» στο Challenge Cup γυναικών

Ο Πανιώνιος νικώντας την Μπρασόφ με 3-0 σετ στη Νέα Σμύρνη, απέκτησε τεράστιο αβαντάζ πρόκρισης στη φάση των «16» στο Challenge Cup

Δύο σετ μακριά από τη πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του Challenge Cup γυναικών βρίσκεται ο Πανιώνιος, ο οποίος νίκησε τη ρουμανική Μπρασόφ με 3-0 σετ στη Νέα Σμύρνη.

Οι «κυανέρυθρες» είναι το απόλυτο φαβορί για το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης, το οποίο θέλουν να σφραγίσουν στη Ρουμανία την Τρίτη (2/12, 19.00). Εφόσον προκριθεί, ο Πανιώνιος στους «16» θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Άπελντοορν (Ολλανδία) - Ανταλουσία (Ισπανία).

Η Ελίτσα Ατανασίγιεβιτς και η Πολίνα Ραχίμοβα είχαν από 14 πόντους, ενώ από 10 είχαν η Μπιάνκα Ριστίσεβιτς και η Κατερίνα Ζακχαίου.

Στο πρώτο σετ το αρχικό 5-5 έγινε 9-5 για τον Πανιώνιο, αλλά η Μπρασόφ ισοφάρισε ξανά σε 12-12. Με το σκορ στο 15-15 οι κυανέρυθρες ξέφυγαν εκ νέου με +3 (18-15) με μπλοκ της Ριστίσεβιτς, με τις Ρουμάνες όμως να μην το βάζουν κάτω και έκαναν το 21-21. Με τις Ατανασίγιεβιτς, Ραχίμοβα να παίρνουν τις τελευταίες επιθέσεις ο Πανιώνιος έκανε το 24-22, αλλά η Μπρασόφ ισοφάρισε σε 24-24 με μπλοκ της Τσοκάν, όμως έχασαν όλα τα σερβίς τους και η Ζακχαίου στην κόντρα έκανε το 27-25.

Μετά το αρχικό 9-9 ο Πανιώνιος ανέβασε ταχύτητα,13 προηγήθηκε με 11-9 με μπλοκ της Ατανασίεβιτς και 13-10 με πρώτο χρόνο της Λαμπρούση στο τρανζίσιον. Η διαφορά έφτασε στους 4 πόντους (15-11) μετά από επιτυχημένο challenge του Νέσιτς και τέσσερις μπάλες. Από εκεί και πέρα ο Πανιώνιος διαχειρίστηκε το προβάδισμα του φτάνοντας στο 19-13 με επίθεση της Ατανασίεβιτς και κατακτώντας το σετ με 25-16 με μπλοκ της ίδιας αθλήτριας.

Στο τρίτο σετ ο Πανιώνιος πήρε από την αρχή τον έλεγχο, έφτασε στο +6 (18-11) αλλά οι Ρουμάνες προσπάθησαν να ξαναμπούν στη διεκδίκηση του σετ. Μείωσαν σε 18-14 αλλά η Λαμπρούση έδωσε τη λύση (19-14), με τις γηπεδούχες να τελειώνουν λίγο αργότερα τον αγώνα με 25-18 μετά από χαμένο σερβίς της Μπρασόφ.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-15, 21-19, 27-25

2ο σετ: 8-6, 16-12, 21-14, 25-16

3ο σετ: 8-7, 16-11, 21-15, 25-18

*Οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 4 άσσους, 41 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων και της Μπρασόφ προήλθαν από 3 άσσους, 36 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-9 (27-25, 25-16, 25-18) σε 85'

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 10 (7/18 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 53% υπ. - 27% άριστες), Κοβαλέφσκα 1 (1 άσσος), Ατανασίγιεβιτς 14 (11/19 επ., 3 μπλοκ, 75% υπ. - 50% άριστες), Ραχίμοβα 14 (11/25 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Ζακχαίου 10 (8/11 επ., 2 μπλοκ), Λαμπρούση 6 (4/8 επ., 2 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 74% υπ. - 37% άριστες), Αλεξάκου, Φλιάκου, Μιλεντίγιεβιτς.

ΜΠΡΑΣΟΦ (Πετρονέλ Νταρνέσκου): Άριτον 5 (3/11 επ., 2 μπλοκ), Μπλάντσιλντ 4 (4/9 επ., 57% υπ. - 26% άριστες), Σαπάζοβα 3 (2/2 επ., 1 άσσος), Μπαλάε 3 (3/9 επ., 47% υπ. - 35% άριστες), Χάουαρντ 10 (9/17 επ., 1 μπλοκ), Στρατσινέσκου 15 (12/30 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) /Τσιούκιου (λ, 61% υπ. - 44% άριστες), Αγκμπολόσου 1 (1/1 επ., 63% υπ. - 25% άριστες), Ρόμαν 2 (1/2 επ., 1 άσσος), Ανγκελάτσε, Τσόκαν, Μπάτσιου 1 (1/8 επ.).