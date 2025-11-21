Πραγματοποιώντας μία απίστευτη ανατροπή ο Πανιώνιος επικράτησε με 3-2 σετ (22-25, 23-25, 29-27, 25-13, 15-7) της Θέτιδας, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής στη Volley League γυναικών.

Τι κι αν βρέθηκε με δύο σετ πίσω και η Θέτιδα είχε πέντε match points, ο Πανιώνιος αρνήθηκε να χάσει και πήρε μία μεγάλη νίκη στην έδρα του με 3-2 σετ (22-25, 23-25, 29-27, 25-13, 15-7) στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Volley League γυναικών.

Οι «κυανέρυθρες» επέστρεψαν στις νίκες μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στην προηγούμενη αγωνιστική. Ένα σημαντικό ψυχολογικό boostάρισμα για την ομάδα του Ντράγκαν Νέσιτς, πριν τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στο Challenge Cup γυναικών.

Τα πρώτα σετ είχαν τη σφραγίδα της ομάδας από τη Βούλα. Πολύ καλό παιχνίδι από μεριάς τους, με τις επιθέσεις και τα μπλοκ να είναι σε πολύ καλή κατάσταση, δημιουργώντας προβλήματα στις γηπεδούχους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Θέτιδα να πανηγυρίσει την κατάκτηση των δύο πρώτων σετ με 22-25 και 23-25 αντίστοιχα.

Στο τρίτο σετ, οι φιλοξενούμενες είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του. Βρέθηκαν στο +6 (10-16) στα μέσα του σετ, διατηρώντας μία απόσταση ικανή έως την τελική ευθεία.

Μάλιστα, είχαν τρεις ευκαιρίες να κλείσουν το σετ και να πάρουν το ματς, ωστόσο ο Πανιώνιος κατάφερε να φέρει τις ισορροπίες. Το ίδιο έκαναν οι «κυανέρυθρες» και στα επόμενα δύο match points της Θέτιδας, για να κάνουν στο 27-27 ένα 2-0 σερί και να κατακτήσουν το σετ (29-27).

Η ψυχολογία και ο ρυθμός που απέκτησε ο Πανιώνιος μετά το 2-1 στα σετ ήταν αρκετά ώστε να... καταπιεί τη Θέτιδα στο τέταρτο σετ. Με 25-15 ισοφάρισε στα σετ και έστειλε το ματς σε tie-break.

Εκεί, από πολύ νωρίς έχτισε μία διαφορά ασφάλειας της τάξης των επτά πόντων (9-2), την οποία διεύρυνε στο τέλος κατά ένα πόντο για να κατακτήσει το tie-break με 15-7 και να πετύχει την απόλυτη ανατροπή διαμορφώνοντας το τελικό 3-2 στα σετ.

Τα σετ: 22-25, 23-25, 29-27, 25-13, 15-7

Στο άλλο ματς της ημέρας ο ΑΟ Θήρας πέτυχε μία σημαντική νίκη εκτός έδρας κόντρα στην ΑΕΚ με 3-0 σετ (19-25, 21-25, 23-25). Η ομάδα της Σαντορίνης είχε το πάνω χέρι στην αναμέτρηση από την αρχή έως το τέλος.

Η Ένωση προσπάθησε να βρει ρυθμό, ωστόσο όσες φορές χρειάστηκε, η ομάδα της Θήρας είχε τις απαιτούμενες απαντήσεις για να κρατήσει τα ηνία της αναμέτρησης.

Τα σετ: 19-25, 21-25, 23-25