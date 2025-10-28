Η ΑΕΚ επικράτησε άνετα με 3-0 της σερβικής Μιτρόβιτσα και απέχει δύο σετ από την πρόκριση της στους 32 του Challenge Cup γυναικών.

Στο ντεμπούτο του Κώστα Ταμπουρατζή στον πάγκο της (έβαλε την Κυπαρίσση διαγώνια και την Μπουρτέα ως ακραία) η Ένωση στηρίχθηκε στην εντυπωσιακή της αποτελεσματικότητα στην επίθεση (τελείωσε το ματς με 60%) και παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε και πάλι χωρίς την Τούτκου Γιούζγκεντς, έφτασε χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες στη νίκη.

Ουσιαστικά η Σρέμσκα Μιτρόβιτσα ήταν ανταγωνιστική μόνο στο 2ο σετ, όταν η ΑΕΚ προηγήθηκε 7-1, αλλά με επιμέρους σκορ 2-10 οι φιλοξενούμενες έκαναν το 9-11, ωστόσο η τάξη επανήλθε γρήγορα (14-11) και παρόλο που η διαφορά δεν άνοιξε μέχρι το 20-19, το κατέκτησε με 25-21.

Ο δεύτερος αγώνας θα διεξαχθεί στις 5/11 (20:00) στην Σρέμσκα Μιτρόβιτσα και η ΑΕΚ χρειάζεται δύο σετ για να περάσει στην επόμενη φάση.

Διακύμανση

1ο σετ: 8-4, 16-12, 21-14, 25-19

2ο σετ: 8-4, 16-14, 21-19, 25-21

3ο σετ: 8-3, 16-9, 21-15, 25-17

Τα σετ: 3-0 (25-19, 25-21, 25-17) σε 72'.

*Οι πόντοι της ΑΕΚ προήλθαν από 1 άσσο, 48 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι της Σρέμσκα προήλθαν από 6 άσσους, 32 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων.

ΑΕΚ (Κώστας Ταμπουρατζής): Βάλκοβα 2 (2/3 επ.), Ματέι-Μπουρτέα 12 (11/19 επ., 57% υπ.-43% άριστες), Ντιούφ 13 (13/22 επ., 60% υπ.-40% άριστες), Καββαδία 11 (8/13 επ., μπλοκ), Κυπαρίσση 13 (11/18 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Σάβατζ 1 (0/2 επ., 1 μπλοκ) / Ξηντάρα (λ, 24% υπ.-18% άριστες), Κλέπκου 3 (3/3 επ.), Πολυνοπούλου.

Σρέμσκα (Νίκολα Κάρπιτς): Κοσνεϊσάο 4 (3/11 επ., 1 μπλοκ), Γκράμπιτς 10 (9/25 επ., 1 μπλοκ, 41% υπ.-18% άριστες), Μπάμπαλι 13 (12/31 επ., 1 άσσος), Κρισμάνοβιτς 5 (3/14 επ., 2 άσσοι, 67% υπ.-50% άριστες), Σκότσαϊτς 7 (4/10 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Γιάκτσιτς 4 (1/4 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ) / Στάνκοβιτς (λ, 80% υπ.-50% άριστες), Κάρπιτς (λ), Ρνιακ, Μιλότσεβιτς, Ντράγκοβιτς.