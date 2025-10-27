Η ΑΕΚ θα προχωρήσει σε αλλαγή σελίδας στον πάγκο της ομάδας γυναικών στο βόλεϊ. Ο Ντεχρί Τζαν Ντεχριόγλου θα αποτελέσει παρελθόν, παρά την πρόσφατη ευρωπαϊκή επιτυχία και την τεχνική ηγεσία θ' αναλάβει προσωρινά ο Κώστας Ταμπουρατζής.

Η ΑΕΚ προχώρησε στη λύση της συνεργασίας της με τον Ντεχρί Τζαν Ντεχριόγλου, ο οποίος δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας βόλεϊ γυναικών. Η απόφαση ήρθε έπειτα από το απογοητευτικό αποτέλεσμα απέναντι στον Ηλυσιακό, που άφησε την Ένωση χωρίς νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο Τούρκος τεχνικός αποχωρεί έχοντας στο ενεργητικό του την κατάκτηση του Βαλκανικού Κυπέλλου, τίτλος που χάρισε στην ΑΕΚ το εισιτήριο για το CEV Challenge Cup. Ωστόσο, η εικόνα της ομάδας στη Volley League Γυναικών δεν ήταν η αναμενόμενη, καταγράφοντας δύο ήττες με 3-1 σετ από τον Πανιώνιο και 3-2 από τον Ηλυσιακό.

Την τεχνική καθοδήγηση της ομάδας θα αναλάβει προσωρινά ο Κώστας Ταμπουρατζής, ο οποίος θα βρίσκεται στον πάγκο στο πρώτο ευρωπαϊκό ματς της ΑΕΚ απέναντι στη Σρένσκα Μιτρόβιτσα την Τρίτη 28 Οκτωβρίου.

Την επόμενη ημέρα, Τετάρτη (29/10), είναι προγραμματισμένη συνάντηση των δύο πλευρών, ώστε να οριστικοποιηθεί η λύση της συνεργασίας με τον Ντεχριόγλου και να ξεκινήσει ο επόμενος προπονητικός σχεδιασμός της ομάδας.

