ΑΕΚ: Παρελθόν από τον πάγκο της Ένωσης ο Ντεχριόγλου
Η ΑΕΚ προχώρησε στη λύση της συνεργασίας της με τον Ντεχρί Τζαν Ντεχριόγλου, ο οποίος δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας βόλεϊ γυναικών. Η απόφαση ήρθε έπειτα από το απογοητευτικό αποτέλεσμα απέναντι στον Ηλυσιακό, που άφησε την Ένωση χωρίς νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.
Ο Τούρκος τεχνικός αποχωρεί έχοντας στο ενεργητικό του την κατάκτηση του Βαλκανικού Κυπέλλου, τίτλος που χάρισε στην ΑΕΚ το εισιτήριο για το CEV Challenge Cup. Ωστόσο, η εικόνα της ομάδας στη Volley League Γυναικών δεν ήταν η αναμενόμενη, καταγράφοντας δύο ήττες με 3-1 σετ από τον Πανιώνιο και 3-2 από τον Ηλυσιακό.
Την τεχνική καθοδήγηση της ομάδας θα αναλάβει προσωρινά ο Κώστας Ταμπουρατζής, ο οποίος θα βρίσκεται στον πάγκο στο πρώτο ευρωπαϊκό ματς της ΑΕΚ απέναντι στη Σρένσκα Μιτρόβιτσα την Τρίτη 28 Οκτωβρίου.
Την επόμενη ημέρα, Τετάρτη (29/10), είναι προγραμματισμένη συνάντηση των δύο πλευρών, ώστε να οριστικοποιηθεί η λύση της συνεργασίας με τον Ντεχριόγλου και να ξεκινήσει ο επόμενος προπονητικός σχεδιασμός της ομάδας.
