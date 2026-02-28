Ο Ηλυσιακός κατάφερε να επικρατήσει με 3-0 του Μίλωνα, να πάρει νίκη μετά από αρχές Δεκέμβρη με τις «πράσινες» να προλαβαίνουν με δυσκολία την οκτάδα.

Το ημερολόγιο έδειχνε 8 Δεκεμβρίου όταν ο Ηλυσιακός πανηγύρισε για τελευταία φορά μία νίκη στη φετινή VL γυναικών και σχεδόν τρεις μήνες αργότερα πήρε το τρίποντο που του επιτρέπει να έχει μαθηματικές ελπίδες ότι θα αποφύγει τον απευθείας υποβιβασμό και θα μπει στα play out.

Την ίδια ώρα ο Μίλωνας παρέμεινε στην 9η θέση και στο -5 από την 8η Θέτιδα, χάνοντας την ευκαιρία να πλησιάζει τη ζώνη των play off.

Ο Ηλυσιακός κυριάρχησε πάνω στο φιλέ (14-5 τα μπλοκ), έχοντας πολύ καλύτερο σερβίς (6-2 οι άσσοι) και ουσιαστικά δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα από τον Μίλωνα που βρέθηκε σε πολύ κακή ημέρα επιθετικά (45% έναντι 28% η αποτελεσματικότητα) ειδικά στην κόντρα μπάλα…

Διαιτητές: Λιδωρικιώτη, Προκοπίου, Παρατηρητής: Πέρρος, Επόπτες: Κουρτετσιώτης, Τρίκκα, Γραμματεία: Χατζηκυπραίου.

Διακύμανση

1ο σετ: 8-7, 16-11, 21-14, 25-17

2ο σετ: 8-1, 16-8, 21-10, 25-15

3ο σετ: 8-5, 16-13, 21-16, 25-19

Τα σετ: 3-0 (25-17, 25-15, 25-19) σε 70′.

*Οι πόντοι του Ηλυσιακού προήλθαν από 6 άσσους, 38 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του Μίλωνα προήλθαν από 2 άσσους, 29 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων.

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. (Μαρία Αριστείδου): Κίλιτς 21 (14/24 επ., 2 άσσοι, 5 μπλοκ, 37% υπ. – 19% άριστες), Νικολαΐδη 10 (4/7 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Αγγελοπούλου Ειρ. 13 (9/24 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Αρντιλά 11 (8/17 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 50% υπ.-25% άριστες), Μητακίδου 2 (2/191 επ.), Σακκά Σ. 1 (1/4 επ.) / Σακκά Κ. (λ, 50% υπ. – 25% άριστες), Ποθητού.

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Κώστας Παπαδόπουλος): Σάρις 13 (12/40 επ., 1 άσσος, 20% υπ.-00% άριστες), Χάτσον 8 (8/27 επ., 42% υπ.-21% άριστες), Πήττα 7 (3/9 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Αργυρίου 3 (3/6 επ.), Ζαμπορόφσκα 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Κούλερκαν 1 (1/14 επ.) / Χάνα (λ, 33% υπ.-25% άριστες), Ωραιοπούλου (λ), Ζαφειρίου 1 (0/6 επ., 1 ,μπλοκ, 29% υπ.-21% άριστες), Σκουλούδη 1 (1/1 επ.).