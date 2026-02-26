Μεγάλος Φλοίσβος απέκλεισε και τον Μίλωνα και θα είναι στο φάιναλ-4
Αφού απέκλεισε τον κάτοχο του τίτλου Ολυμπιακού στους 16 της διοργάνωσης, ο ουραγός της Volley League, Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου, κατάφερε να αφήσει εκτός συνέχειας και τον Μίλωνα, πανηγυρίζοντας την παρθενική του πρόκριση σε Final 4 Κυπέλλου.
Πρόσωπο του αγώνα ο Μπόζινταρ Βουτσίτσεβιτς, με τον Σέρβο διαγώνιο να σταματά στους 31 πόντους, να γίνεται παραλίγο μοιραίος για την ομάδα του (στο φινάλε του δ΄σετ και του τάι μπρέικ), αλλά με δικό του άσσο να τελειώνει το θρίλερ των 148 λεπτών!
Ο Φλοίσβος, που αγωνίστηκε χωρίς τον Κόβαρ, στο πρώτο σετ μετέτρεψε το 7-8 σε 11-8 και με επιμέρους σκορ 13-5 έφτασε στο 20-13 και στο εύκολο 1-0.
Μάλιστα ξεκίνησε εντυπωσιακά το β' σετ καθώς προηγήθηκε με 11-6, αλλά η είσοδος του Χάκα έφερε την αντίδραση του Μίλωνα που έτρεξε επιμέρους σκορ 1-7 για το 12-13, ενώ στο 17-17 συνεχόμενες κόντρα μπάλες του Πολουγιαν διαμόρφωσαν το 17-21 για να έρθει η ισοφάριση.
Τα επόμενα τρία σετ όμως ήταν ακατάλληλα για καρδιακούς, με τον Μίλωνα στο τρίτο να ξεφεύγει με 14-17, αλλά οι γηπεδούχοι επέστρεψαν και η μια ανατροπή διαδεχόταν την άλλη (17-19, 20-19, 22-20, 22-23). Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν σε σετ μπολ (23-24), όμως στο 25-25 το άουτ του Βουτσίτσεβιτς έγινε πόντος για τον Φλοίσβο με κερδισμένο τσάλεντζ (για επαφή στο φιλέ) με τον Σέρβο να διαμορφώνει το τελικό 27-25.
Οι ανατροπές συνεχίστηκαν και στο δ' σετ (10-7, 10-11) με τον Μίλωνα να φτάνει στο 18-21, που έγινε όμως 21-21 με άουτ του Πολούγιαν. Στο 24-24 ο Βουτσίτσεβιτς μόνος του χωρίς μπλοκ κάρφωσε τη μπάλα άουτ και στην επόμενη φάση νέο άουτ του Σέρβου έστειλε το ματς στο τάι μπρέικ.
Στο 5ο σετ ο Μίλωνας προηγήθηκε για τελευταία φορά με 6-7 (χαμένο σερβίς Βιλιμάνοβιτς) με τον Φαν Χάρντερεν να παίρνει την αλλαγή, να πηγαίνει στο σερβίς και να φεύγει αφού το σκορ είχε φτάσει στο 11-7, ενώ ο Φλοίσβος με λάθος του Νανόπουλου έφτασε στο 13-8. Το ματς φάνηκε να γέρνει οριστικά υπέρ των γηπεδούχων, αλλά δύο λάθη (13-10), τα εξαιρετικά σερβίς του Αγκάμεζ (13-11 άσσος) έφεραν τα πάνω κάτω με τον Μίλωνα να ισοφαρίζει (13-12 μπλοκ Πολούγιαν σε Βουτσίτσεβιτς, 13-13 κόντρα του Ουκρανού μετά από «σπάσιμο» σε επίθεση του Σέρβου).
Ο Αγκάμεζ έστειλε το 5ο συνεχόμενο σερβίς του στο φιλέ κι ο Βουτσίτσεβιτς με άσσο έδωσε οριστικό τέλος στον αγώνα με τον Φλοίσβο να αντιμετωπίζει τον Πανιώνιο στον έναν από τους δύο ημιτελικούς του Final 4.
Διακύμανση:
1ο σετ: 7-8, 16-11, 21-15, 25-17
2ο σετ: 8-4, 15-16, 17-21, 21-25
3ο σετ: 7-8, 14-16, 21-20, 27-25
4ο σετ: 8-6, 15-16, 18-21, 24-26
5ο σετ: 4-5, 10-7, 12-18, 15-13
*Οι πόντοι του Φλοίσβου προήλθαν από 11 άσσους, 54 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 37 λάθη αντιπάλων και του Μίλωνα προήλθαν από 7 άσσους, 59 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 31 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 3-2 (25-17, 21-25, 27-25, 24-26, 15-13) σε 148'
Α.Ο. ΦΛΟΙΣΒΟΣ MEMBERS PARON (Κώστας Χριστοφιδέλης): Χαραλαμπίδης 8 (4/6 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Φαν Χάρντερεν 14 (10/23 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 19% υπ. - 06% άριστες), Βουτσίτσεβιτς 31 (26/42 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ), Καπετανίδης 17 (11/26 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ, 40% υπ.-17% άριστες), Αρμενάκης 1 (1/4 επ.), Βιλιμάνοβιτς 1 (1/2 επ.) / Σωνάκης (λ, 45% υπ. - 21% άριστες), Εφραιμιδης (λ), Μελλές 3 (1/2 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ),
Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Χερ, Πετρέας 10 (7/12 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Σχάουτεν 8 (7/17 επ., 1 μπλοκ), Αγκάμεζ 20 (14/11 επ., 3 άσσοι, 3 μπλοκ), Νανόπουλος 4 (3/10 επ., 1 μπλοκ, 14% υπ. - 00% άριστες), Πολουγιάν 23 (18/29 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ, 45% υπ. - 27% άριστες) / Βελούδης (λ, 25% υπ. - 25% άριστες), Δοροβάτας (λ, 62% υπ.-35% άριστες), Θεοδόσης, Χάκας 10 (10/19 επ., 25% υπ.-08% άριστες).
