Ο Παναθηναϊκός δεν έφερε την ανατροπή κι αποκλείστηκε από το CEV Cup

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε για 2η φορά από τη γαλλική Πουατιέ, τώρα με 3-1 στο σετ και αποκλείστηκαν στη φάση των «32» στο CEV Cup.

Τον αποκλεισμό από το CEV Cup στη φάση των «32» γνώρισε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν μπόρεσε να κάνει την ανατροπή στο κλειστό του Μετς απέναντι στην Πουατιέ.

Οι «πράσινοι» έχοντας ηττηθεί με 3-0 στη Γαλλία αναζητούσαν σκορ με 3-0 ή 3-1 για να στείλουν την πρόκριση στο «χρυσό» σετ. Κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 1-1 σετ και να μπουν στη διεκδίκηση του αγώνα, όμως οι Γάλλοι έκαναν το 1-2 σετ και εξασφάλισαν το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης και τελικά πήραν τη νίκη με 3-1 σετ.

O Παναθηναϊκός στρέφει το ενδιαφέρον του στις εγχώριες διοργανώσεις με επόμενη αγωνιστική υποχρέωση τον εκτός έδρας αγώνα με τον Φλοίσβο και στη συνέχεια το Σούπερ Καπ απέναντι στον Ολυμπιακό.

Στο πρώτο σετ ο Παναθηναϊκός με μπλοκ του Γκάσμαν και άσσο του Νίλσεν προηγήθηκε με 12-9. Με νέο καλό σερβίς του Αμερικανού κεντρικού οι πράσινοι ξέφυγαν με 15-11, αλλά μετά το 18-15 η Πουατιέ έκανε την αντεπίθεσή της. Με πρωταγωνιστή τον Πικάρ οι Γάλλοι προηγήθηκαν με 18-19 και λίγο αργότερα ο Γάλλος ακραίος με άσσο έκανε το 19-21. Ο Ανδρεόπουλος στην κόντρα επίθεση ισοφάρισε σε 21-21, αλλά η Πουατιέ με μπλοκ στον Νίλσεν ξέφυγε ξανά με δύο (21-23). Ο Πρωτοψάλτης μείωσε σε 22-23 αλλά οι φιλοξενούμενοι έκαναν το 22-25 στην κόντρα επίθεση με τον Πουγιόλ.

Στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός με πίεση στο σερβίς και καλά στημένο μπλοκ άμυνα προηγήθηκε με 9-7. Οι Γάλλοι πέρασαν μπροστά με 11-12 αλλά γρήγορα οι πράσινοι με δύο συνεχόμενους άσσους του Γκάσμαν ξέφυγαν με 16-13. Με το σκορ στο 21-17 η Πουατιέ μείωσε σε 21-20 αλλά ο Παναθηναϊκός έμεινε ψύχραιμος και με σερί 4-0 έκανε το 25-20 για να έρθει η ισοφάριση σε 1-1 σετ.

Στο τρίτο σετ ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να κυνηγάει από νωρίς. Με το σκορ στο 5-10 με σέρβερ τον Πρωτοψάλτη το τριφύλλι μπήκε στη διεκδίκηση του σετ μειώνοντας στον πόντο, όμως μετά το τάιμ άουτ της Πουατιέ το σκορ έγινε 9-13. Έκτοτε οι παίκτες του Δημήτρη Ανδρεόπουλου δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν στο σετ και με 18-25 οι Γάλλοι έκαναν το 1-2 και παράλληλα εξασφάλισαν τη πρόκριση για την επόμενη φάση του CEV Cup.

Με τη πρόκριση να έχει κριθεί, η Πουατιέ ξεκίνησε καλύτερα το τέταρτο σετ και με άσσο του Νίκολιτς προηγήθηκε με 5-11. Σιγά σιγά ο Παναθηναϊκός ροκάνιζε τη διαφορά και μείωσε στον πόντο με κόντρα επίθεση του Πρωτοψάλτη (22-23). Ο Γκάσμαν στη συνέχεια έχασε το σερβίς (22-24) για να ακολουθήσει άουτ επίθεση του Βουλκίδη για το 22-25.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-13, 19-21, 22-25

2ο σετ: 8-7, 16-13, 21-17, 25-20

3ο σετ: 3-8, 11-16, 16-21, 18-25

4ο σετ: 5-8, 11-16, 16-21, 22-25

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 8 άσσους, 54 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων και της Πουατιέ προήλθαν από 6 άσσους, 50 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (22-25, 25-20, 18-25, 22-25) σε 107'

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 8 (4/8 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Νίλσεν 26 (22/38 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Ανδρεόπουλος 16 (14/31 επ., 2 άσσοι, 50% υπ. - 27% άριστες), Σαβόφσκι 4 (3/4 επ., 1 άσσος), Σπίριτο, Πρωτοψάλτης 10 (9/18 επ., 1 μπλοκ, 47% υπ. - 21% άριστες) / Χανδρινός (λ, 45% υπ. - 24% άριστες), Γιάντσουκ, Βουλκίδης 2 (2/3 επ.).

ΠΟΥΑΤΙΕ (Ντάνιελ Λούις): Σαμπουασάν 5 (4/6 επ., 1 μπλοκ), Κομπρινιέ 14 (10/20 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Μαγκνίν 8 (7/10 επ., 1 μπλοκ), Εσένκο 5 (2/6 επ., 3 μπλοκ), Πικάρ 14 (11/18 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 30% υπ. - 30% άριστες), Πουγιόλ 11 (1019 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. - 25% άριστες) / Μασιμίνο (λ, 25% υπ. - 6% άριστες), Ρεβενό, Νίκολιτς 5 (3/7 επ., 2 άσσοι), Γκιλ, Μάασε, Χόλαντς 3 (3/6 επ.).

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Δημήτρη Ανδρεόπουλος δήλωσε: «Η Πουατιέ έδειξε και σήμερα ότι έχει μια πολύ δυνατή και ποιοτική ομάδα και σίγουρα πέρασε δίκαια στην επόμενη φάση. Θεωρώ ότι χάσαμε στις λεπτομέρειες σε κάποια σημεία, ιδιαίτερα μετά τους 20 πόντους σε όλα τα σετ. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια μας και έχουμε πλέον να διεκδικήσουμε τους εγχώριους στόχους. Έχουμε πάντα δίπλα τον κόσμο μας που γνωρίζει ότι αυτή η ομάδα που έχουμε δεν θα τα παρατήσει ποτέ».

