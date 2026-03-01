Παρότι βρέθηκε πίσω με 2-0, ο Μίλωνας αντέδρασε, νίκησε στην Σύρο τον Μίλωνα με 3-2 και συνεχίζει να ελπίζει για την πρώτη θέση.

Ο Μίλων παρότι βρέθηκε να χάνει με 2-0 σετ από τον μαχητικό Φοίνικα στη Σύρο κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να φύγει νικητής με 3-2 σετ εξασφαλίζοντας την 2η θέση στην κανονική περίοδο με ελπίδες ακόμα και για την πρώτη που είναι το καλύτερο πλασάρισμα όλων των εποχών σε κανονική περίοδο.

Με MVP τον Δημήτρη Θεοδόση που πήρε τη θέση του τραυματία Λίμπερμαν Αγκάμεζ και τον τραυματία Αλέξανδρο Νανόπουλο να επιστρατεύεται βασικός από την αρχή του 3ου σετ ο Μίλων έκανε την ανατροπή και με τους δύο βαθμούς που πήρε ανέβηκε στους 39 βαθμούς. Ο Φοίνικας ανέβηκε στους 14 βαθμούς ωστόσο την τελευταία αγωνιστική δεν προλαβαίνει να αποφύγει τα πλέι άουτ και θα πάρει την 9η ή την 10η θέση καθώς ο Φλοίσβος ακολουθεί με 12.

Διαιτητές: Κυριοπούλου, Γεωργιάδης, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος, Επόπτες: Βρούτσης, Παπαδημητρίου, Γραμματεία: Καλιγέρη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 15-16, 21-19, 26-24

2ο σετ: 7-8, 14-16, 21-20, 25-22

3ο σετ: 3-8, 12-16, 17-21, 23-25

4ο σετ: 8-5, 16-11, 21-18, 23-25

5ο σετ: 5-3, 6-10, 8-12, 10-15

*Οι πόντοι του Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 7 άσσους, 56 επιθέσεις (48% αποτελεσματικότητα), 11 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων και του Μίλωνα προήλθαν από 4 άσσους, 71 επιθέσεις (53% αποτελεσματικότητα), 8 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 2-3 (26-24, 25-22, 23-25, 23-25, 10-15) σε 129'

Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Σλόμπονταν Πράκλιατσιτς): Σαλταφερίδης 10 (8/22 επ., 2 μπλοκ, 58% υπ. - 36% άριστες), Νεβό 3 (2/3 επ., 1 μπλοκ), Μικελούτσι 17 (8/12 επ., 4 άσσοι, 5 μπλοκ), Αναγνώστου 4 (3/6 επ., 1 μπλοκ), Κωστόπουλος 18 (14/34 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 43% υπ. - 37% άριστες), Βαν Ντε Ντρις 21 (21/39 επ.) / Μπουράκης (λ, 68% υπ. - 50% άριστες), Αλινάι (λ), Ρουσόπολος 1 (1 μπλοκ), Μήλης, Μέχιτς.

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Θεοδόσης 17 (15/20 επ., 2 μπλοκ), Χερ 1 (1 μπλοκ), Πετρέας 5 (2/9 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Σχάουτεν 30 (26/45 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Πολουγιάν 9 (8/17 επ., 1 μπλοκ, 535 υπ. - 27% άριστες), Χάκας 5 (5/15 επ., 33% υπ. - 33% άριστες) / Βελούδης (λ, 52% υπ. - 40% άριστες), Μαντελίδης, Σουσουρίδης 1 (1 άσσος), Νανόπουλος 15 (15/26 επ., 56% υπ. - 39% άριστες).

Η γνώμη των πρωταγωνιστών

O ΜVP Δημήτρης Θεοδόσης δήλωσε: «Καταρχάς θέλω να αφιερώσω το βραβείο σε όλη την ομάδα, στους γονείς μου και σε όλο το νησί μου, στον παππού μου τον Δημήτρη, στην οικογένειά μου που μας βλέπουν και μας στηρίζουν πριν από κάθε αγώνα. Ο Μίλωνας δεν φεύγει ποτέ με άδειες αποσκευές από πουθενά. Και σήμερα αυτό δείξαμε. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, παρά το ότι κάποιοι παίκτες έπαιξαν με πόνο και ξεπέρασαν τα όριά τους, η ομάδα ήταν ενωμένη. Όλοι ήταν δίπλα στον Μίλωνα και θα συνεχίσουν να είναι. Νιώθω πολύ περήφανος. Είναι τιμή να αντικαθιστάς έναν παίκτη όπως ο Λίμπερμαν, σε όποια θέση κι αν αγωνίζεται. Το να καλύπτεις το κενό του και να βοηθάς την ομάδα είναι ευθύνη, αλλά και μεγάλη τιμή. Προσπαθώ κάθε μέρα να βελτιώνομαι και να δίνω κάτι παραπάνω. Μου αρέσει να κοιτάω ψηλά. Πιστεύω ότι στα play-off μπορούμε να κοντράρουμε τις μεγάλες ομάδες. Το έχουμε αποδείξει ήδη. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται και να διεκδικήσουμε τον τελικό».

Ο προπονητής του Μίλωνα Σάκης Ψάρρας δήλωσε: «Είχαμε αντίδραση σήμερα παρά την απουσία του Αγκάμες, φεύγουμε με ένα πολύ σημαντικό διπλό από τη Σύρο. Δεν είναι μόνο η απουσία του Αγκάμες, που προφανώς είναι σημαντική. Όλη η ομάδα αγωνίστηκε με τεράστια προβλήματα τραυματισμών. Στην προπονητική μου πορεία δεν θυμάμαι να έχω ξαναβρεθεί σε παρόμοια κατάσταση. Ίσως γι’ αυτό στην αρχή ήμασταν λίγο πιεσμένοι. Ο Φοίνικας έπαιξε με αυταπάρνηση, ήθελε τους βαθμούς, ήταν πολύ καλύτερος σε σχέση με άλλα παιχνίδια μέσα στη σεζόν και μας πίεσε ιδιαίτερα με την επίθεσή του. Όμως εμείς δεν αφήσαμε το ματς να μας ξεφύγει. Θέλαμε οπωσδήποτε τη νίκη και το δείξαμε στο γήπεδο. Αυτή είναι μια ακόμη νίκη στο πρωτάθλημα που μας εξασφαλίζει τουλάχιστον τη δεύτερη θέση στην κανονική περίοδο. Είναι ό,τι καλύτερο έχει καταφέρει αυτή η ομάδα στα χρόνια που βρίσκομαι εγώ στον πάγκο της. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους για την αυταπάρνηση και την προσπάθεια, αλλά να σταθώ ιδιαίτερα σε τρεις αθλητές. Στον Γιώργο Πετρέα, τον αρχηγό μας, που παίζει εδώ και καιρό με πρόβλημα τραυματισμού και δεν έχει σταματήσει ούτε δευτερόλεπτο. Αγωνίζεται πάντα πάνω από τα όριά του και τον ευχαριστώ δημόσια για αυτό. Στον Δημήτρη Θεοδόση, που αναδείχθηκε MVP, δουλεύει ακατάπαυστα και σήμερα κάλυψε επάξια το κενό του Αγκάμες. Και τέλος, στον Αλέξανδρο Νανόπουλο, ο οποίος έχει επίσης σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού. Προσπαθήσαμε να τον προφυλάξουμε, όμως η θέλησή του να βοηθήσει ήταν τεράστια και μπήκε στο γήπεδο συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανατροπή. Για οτιδήποτε αφορά το πρωτάθλημα, δεν θέλω να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Χαιρόμαστε τη νίκη και συγκεντρωνόμαστε στο τελευταίο παιχνίδι με την Κηφισιά».

Ο Σέρβος προπονητής του Φοίνικα Σλόμπονταν Πράκλιατσιτς δήλωσε: «Καταρχάς, συγχαρητήρια στον Μίλωνα. Πραγματικά γύρισαν το παιχνίδι από εκεί που έμοιαζε χαμένο. Τους αξίζουν συγχαρητήρια. Αυτό όμως είναι κάτι που μας συμβαίνει στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια. Παίζουμε εξαιρετικό βόλεϊ, πραγματικά πολύ καλό βόλεϊ, αλλά δεν μπορούμε να “τελειώσουμε” το ματς. Είναι απίστευτο. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να κερδίσουμε, παίρνουμε διαφορές τριών και τεσσάρων πόντων, αλλά αυτό δεν αποδεικνύεται αρκετό για εμάς. Προσπαθώ να βρω τη λύση, γιατί αυτό επαναλαμβάνεται σε κάθε παιχνίδι. Έχουμε τον χρόνο να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, αλλά πρέπει να το διορθώσουμε άμεσα. Το πρόβλημα είναι καθαρά στην εκτέλεση στα κρίσιμα σημεία του αγώνα. Θέλω όμως να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Παίξαμε πολύ καλό βόλεϊ. Ο Μίλωνας είναι μια εξαιρετική ομάδα, που διεκδικεί το πρωτάθλημα και το απέδειξε με την αντίδρασή του. Εμείς, όμως, πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα στο “κλείσιμο” των αγώνων, αν θέλουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Συνεχίζουμε τη δουλειά».

Ο ακραίος του Φοίνικα Χρήστος Σαλταφερίδης είπε: «Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Ήταν ένας σπουδαίος αγώνας. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου, αλλά και στον αντίπαλο. Μην ξεχνάμε ότι αντιμετωπίσαμε τον δεύτερο της κατηγορίας, μια ομάδα που έχει δείξει σταθερά την ποιότητά της μέσα στη σεζόν. Στην αρχή εκμεταλλευτήκαμε την έδρα μας, πιέσαμε στο σερβίς, περιορίσαμε τα λάθη και ήμασταν αποτελεσματικοί στην επίθεση. Ο Μίλωνας αντέδρασε, έδειξε χαρακτήρα και κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι. Στο τέταρτο σετ το είχαμε στα χέρια μας, αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός· τέτοιες στιγμές συμβαίνουν. Προχωράμε μπροστά και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Η μάχη για την παραμονή είναι ανοιχτή. Έχουμε δύσκολη αποστολή στην Κρήτη και γνωρίζουμε ότι τα πράγματα είναι απαιτητικά. Όμως όλα είναι πιθανά. Πιστεύω στους παίκτες μου. Δουλεύουμε σκληρά, είμαστε μια πολύ καλή ομάδα και το μόνο που χρειάζεται είναι να το αποδείξουμε στο γήπεδο στους αγώνες που έρχονται».