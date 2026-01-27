Ο ΑΣ ΠΑΟΚ μετά από απόφαση του ΔΣ ζήτησε την αναβολή των αγώνων όλων των τμημάτων την τρέχουσα βδομάδα ως ελάχιστο φόρο τιμής στους 7 φίλους της ομάδας που έχασαν την ζωή τους σε δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ανείπωτη τραγωδία στη Ρουμανία με 7 φίλους του ΠΑΟΚ να χάνουν την ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα πηγαίνοντας προς την Γαλλία για το ματς με την Λιόν. Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ θέλοντας να αποτίσει φόρο τιμής στα αετόπουλα που έφυγαν τόσο άδικα από την ζωή, με απόφαση του ΔΣ ζήτησε την αναβολή όλων των αγώνων των τμημάτων του από τις 28/1 μέχρι και 1/2.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Σ. ΠΑΟΚ, ο Σύλλογος αιτήθηκε την αναβολή όλων των αγωνιστικών του υποχρεώσεων για την τρέχουσα εβδομάδα (28/01-01/02), τόσο στις εγχώριες όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η απόφαση αυτή ελήφθη ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ο ΠΑΟΚ σύσσωμος πενθεί και στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων».

Τα παιχνίδια που ζητάει αναβολή ο ΠΑΟΚ

Όσον αφορά τα παιχνίδια που ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ ζητάει αναβολή (σε άνδρες και γυναίκες και σε πρώτη κατηγορία), είναι τα εξής:

Βόλεϊ Ανδρών

Κυριακή 1/2: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (Volley League)

Πέμπτη 29/1: ΠΑΟΚ – Χόροντοκ (Challenge Cup)

Το παιχνίδι της Ευρώπης είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναβληθεί, καθώς ήδη οι Ουκρανοί έχουν κλείσει και εισιτήρια για να έρθουν Ελλάδα, αλλά ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να μην γίνει.

Βόλεϊ Γυναικών

Παρασκευή 30/1: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (Volley League Γυναικών)

Μπάσκετ Γυναικών

Σάββατο 31/1: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (Α1 Γυναικών)

Πόλο Ανδρών

Κυριακή 1/2: ΠΑΟΚ – Όμιλος Φίλων Θαλάσσης (Α1 Ανδρών)

Χάντμπολ Ανδρών

Κυριακή 1/2: ΠΑΟΚ – ΑΣΕ Δούκας (Handball Premier)

Ποδόσφαιρο Γυναικών

Κυριακή 1/2: ΠΑΟΚ – Βόλος 2004 (Α Κατηγορία Γυναικών)

Ήδη έχει αναβληθεί το ντέρμπι πρωτιάς στο χάντμπολ Γυναικών

Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως ήδη με επίσημη ανακοίνωση της ΟΧΕ έχει αναβληθεί το ντέρμπι στην Α1 Γυναικών ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, ένα ντέρμπι που θα κρίνει και την πρώτη θέση στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα χάντμπολ.