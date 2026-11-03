Θλίψη στον χώρο του βόλεϊ για τον θάνατο του Παντελιά

Τον χαμό του Κυριάκου Παντελιά θρηνεί το ελληνικό βόλεϊ με τον άνθρωπο που έγραψε την δική του ιστορία στο άθλημα να αφήνει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 82 ετών.

Ένας από τους ανθρώπους που συνέβαλαν τα μέγιστα στην ανάπτυξη του ελληνικού βόλεϊ, ο Κυριάκος Παντελιάς δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας, με την μεγάλη δόξα του αθλήματος να αφήνει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 82 ετών.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΟΠΕ έχει ως εξής: «Η οικογένεια του ελληνικού βόλεϊ θρηνεί την απώλεια του Κυριάκου Παντελιά, ενός ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με την ιστορία και την ανάπτυξη της ελληνικής πετοσφαίρισης και έφυγε σήμερα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική αθλητική παρακαταθήκη.

Ο Κυριάκος Παντελιάς ανήκε στη γενιά των ανθρώπων που πρωτοστάτησαν στην καθιέρωση και την εξέλιξη του βόλεϊ στη χώρα μας, υπηρετώντας το άθλημα με αγάπη, συνέπεια και αφοσίωση, τόσο ως αθλητής όσο και ως προπονητής.

Με καταγωγή από την ιστορική γειτονιά του Κολωνού, που αποτέλεσε μία από τις κοιτίδες της ελληνικής πετοσφαίρισης, αγωνίστηκε στον Νηρέα και στον Ολυμπιακό.

Στη συνέχεια προσέφερε τις υπηρεσίες του και από τη θέση του προπονητή, εργαζόμενος στον Νηρέα, στον Ολυμπιακό αλλά και στην Εθνική ομάδα, συμβάλλοντας με τις γνώσεις και την εμπειρία του στην εξέλιξη του αθλήματος.

Ο Κυριάκος Παντελιάς αφήνει πίσω του μια διαδρομή γεμάτη προσφορά, αναμνήσεις και πολύτιμη ιστορία. Η παρουσία του και η συμβολή του στην ελληνική πετοσφαίριση θα παραμείνουν ανεξίτηλες.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, Γιώργος Καραμπέτσος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σύσσωμη η οικογένεια του ελληνικού βόλεϊ εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια του Κυριάκου Παντελιά και απευθύνουν τα θερμά και ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους και στους ανθρώπους που συμπορεύτηκαν μαζί του».