Η CEV έκανε γνωστό το πρόγραμμα της Εθνικής Ανδρών στο European League 2027. Πρώτο ματς με Βόρεια Μακεδονία και τελευταίο με Τσεχία.

Ανακοινώθηκε από την CEV το αγωνιστικό πρόγραμμα της Εθνικής ανδρών στο European League 2027.

Η Εθνική μας ομάδα θα συμμετάσχει σε τρία τουρνουά, δίνοντας συνολικά έξι αγώνες απέναντι σε ισάριθμους διαφορετικούς αντιπάλους.

Το πρώτο τουρνουά θα διεξαχθεί στην Ελλάδα το τριήμερο 4-6 Ιουνίου, με αντιπάλους τη Νορβηγία και τη Βόρεια Μακεδονία. Στη συνέχεια, η ελληνική ομάδα θα ταξιδέψει στο Λουξεμβούργο (11-13 Ιουνίου), όπου θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα χώρα και την Αυστρία, ενώ θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στην κανονική φάση της διοργάνωσης στη Ρουμανία (18-20 Ιουνίου), με αντιπάλους τη Ρουμανία και την Τσεχία.

ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ EUROPEAN LEAGUE ΑΝΔΡΩΝ

Στο European League Ανδρών θα συμμετάσχουν 29 χώρες, εκ των οποίων οι 25 θα λάβουν μέρος απευθείας στην κανονική φάση της διοργάνωσης, ενώ οι τέσσερις χαμηλότερα καταταγμένες βάσει του ευρωπαϊκού ranking (Αζερμπαϊτζάν, Ισλανδία, Γεωργία και Λιθουανία) θα αγωνιστούν στην προκριματική φάση, διεκδικώντας τις δύο εναπομείνασες θέσεις.

Στην κανονική φάση της διοργάνωσης θα συμμετάσχουν συνολικά 27 ομάδες.

Θα υπάρξει κοινή βαθμολογία και τη πρόκριση στο final-6 της διοργάνωσης που θα γίνει από 30 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου 2027 θα πάρουν η διοργανώτρια χώρα της τελικής φάσης και οι 5 πρώτοι της βαθμολογίας.

Οι χώρες που θα συμμετέχουν είναι: Ελλάδα, Ρουμανία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Ολλανδία, Ελβετία, Πορτογαλία, Ισραήλ, Ισπανία, Σουηδία, Λευκορωσία, Κροατία, Λετονία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Βόρεια Μακεδονία, Αυστρία, Μαυροβούνιο, Κύπρος, Αλβανία, Νορβηγία, Βοσνία, Λουξεμβούργο, Κόσοβο, Αζερμπαϊτζάν, Ισλανδία, Γεωργία, Λιθουανία.

Πρώτο τουρνουά (04-06/06/2027 – Ελλάδα): Ελλάδα, Νορβηγία, Βόρεια Μακεδονία.

Παρασκευή 4 Ιουνίου 2027

Βόρεια Μακεδονία – Ελλάδα

Ρεπό η Νορβηγία

Σάββατο 5 Ιουνίου 2027

Νορβηγία – Βόρεια Μακεδονία

Ρεπό η Ελλάδα

Κυριακή 6 Ιουνίου 2026

Ελλάδα – Νορβηγία

Ρεπό η Βόρεια Μακεδονία

Δεύτερο τουρνουά (11-13/06/2027 – Λουξεμβούργο): Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Αυστρία.

Παρασκευή 11 Ιουνίου 2027

Ελλάδα – Αυστρία

Ρεπό το Λουξεμβούργο

Σάββατο 12 Ιουνίου 2027

Λουξεμβούργο – Ελλάδα

Ρεπό η Αυστρία

Κυριακή 13 Ιουνίου 2027

Αυστρία – Λουξεμβούργο

Ρεπό η Ελλάδα

Τρίτο τουρνουά (18-20/06/2027 – Ρουμανία): Ελλάδα, Ρουμανία, Τσεχία

Παρασκευή 18 Ιουνίου 2027

Ελλάδα – Ρουμανία

Ρεπό η Τσεχία

Σάββατο 19 Ιουνίου 2027

Τσεχία – Ελλάδα

Ρεπό η Ρουμανία

Κυριακή 20 Ιουνίου 2027

Ρουμανία – Τσεχία

Ρεπό η Ελλάδα