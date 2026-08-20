Μεσογειακοί Αγώνες 2026: Με το δεξί η Εθνική ανδρών, 3-0 το Κόσοβο

Με όπλο το μπλοκ η Εθνική ανδρών ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο τους Μεσογειακούς Αγώνες στο Τάραντο επικρατώντας σε 65 λεπτά με 3-0 σετ του Κοσόβου.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν αντιμετώπισε πρόβλημα απέναντι στους Κοσοβάρους και με 16 μπλοκ και 69% αποτελεσματικότητα στην επίθεση (36/52 τελειωμένες) πήρε εύκολα τη πρώτη του νίκη στη διοργάνωση.

Η Εθνική ανδρών έχει τέσσερις μέρες πλέον να προετοιμαστεί για τον αγώνα με την Ισπανία, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να γίνει την Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 16:00.

Στο πρώτο σετ μετά το αρχικό 4-4 η Εθνική με σέρβερ τον Λάμπρο Πιτακούδη έτρεξε σερί 0-7 για το 4-11. Οι διεθνείς απέκτησαν διαφορά ασφαλείας η οποία έφτασε σε διψήφιο αριθμό, για να λήξει το σετ με 13-25 ο Θανάσης Πρωτοψάλτης με όμορφο πέρασμα από τη θέση 4.

Στο δεύτερο σετ με τα σερβίς του Μάρκου Γαλιώτου προηγήθηκαμε από νωρίς με 0-4. Κατά την διάρκεια του σετ ο Κώστας Χριστοφιδέλης προχώρησε σε αλλαγές, για να κλείσει το σετ πάλι ο Θανάσης Πρωτοψάλτης με 13-25 για το 0-2 σετ.

Στο τρίτο σετ ο Θανάσης Πρωτοψάλτης και ο Άρης Χανδρινός ήταν οι μόνοι από το βασικό σχήμα που παρέμειναν στον αγώνα, όμως κατά την διάρκειά του πέρασε στη θέση του αρχηγού ο Αλέξανδρος Ράπτης. Ο Βαγγέλης Βαϊόπουλος με μπλοκ τη διαφορά στο +7 (8-15), για να διαμορφωθεί το τελικό 15-25 με λάθος των Κοσοβάρων.

«Με όλα αυτά που αντιμετωπίσαμε πριν τον αγώνα, ερχόμενοι εδώ και με την ανοργανωσιά που επικρατούσε, κάπως ανησυχήσαμε. Μιλήσαμε όμως όλη η ομάδα και είπαμε ότι μας ενδιαφέρει μόνο το δικό μας κομμάτι και αρμοδιότητες. Ήμασταν αρκετά συγκεντρωμένοι και ο αντίπαλος δεν απαίτησε να κάνουμε κάτι περισσότερο αγωνιστικά. Θέλαμε να ξεκινήσουμε με το θετικό αποτέλεσμα και τώρα έχουμε τέσσερις μέρες μπροστά μας να προπονηθούμε και να παρουσιαστούμε ανώτεροι και ακόμα καλύτεροι απέναντι στην Ισπανία» δήλωσε ο ομοσπονδιακός προπονητής Κώστας Χριστοφιδέλης.

Διακύμανση:

1ο σετ: 4-8, 9-16, 11-21, 13-25

2ο σετ: 2-8, 7-16, 10-21, 13-25

3ο σετ: 4-8, 9-16, 13-21, 15-25

*Οι πόντοι του Κοσόβου προήλθαν από 1 άσσο, 24 επιθέσεις, 2 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων και της Ελλάδας προήλθαν από 1 άσσο, 36 επιθέσεις, 16 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (13-25, 13-25, 15-25) σε 65′

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 5 (4/4 επ., 1 μπλοκ), Χανδρινός Σ. 5 (4/10 επ., 1 μπλοκ, 73% υπ. – 45% άριστες), Πρωτοψάλτης 11 (7/12 επ., 4 μπλοκ, 100% υπ. – 100% άριστες), Μούχλιας 7 (4/6 επ., 3 μπλοκ), Βουλκίδης 4 (3/3 επ., 1 μπλοκ), Γαλιώτος 3 (2/2 επ., 1 άσσος) / Χανδρινός Α. (λ, 50% υπ. -42% άριστες), Κασαμπαλής 1 (1 μπλοκ), Ανδρεόπουλος 4 (4/4 επ., 75% υπ. – 75% άριστες), Ράπτης 1 (1/1 επ.), Βαϊόπουλος 5 (3/4 επ., 2 μπλοκ), Μάρκου 7 (4/6 επ., 3 μπλοκ).

ΚΟΣΟΒΟ (Ντάρκο Πρεμπιράτσεβιτς): Κάλαζ 7 (7/21 επ., 80% υπ. – 40% άριστες), Χαζρόλι 1 (1/3 επ.), Έριον 8 (7/17 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. – 25% άριστες), Μπερίσα 8 (7/20 επ., 1 άσσος), Μεχμέτι 3 (2/5 επ., 1 μπλοκ) / Γκάσι (λ, 55% υπ. – 19% άριστες), Μαλίκι, Ισμάλι.

Το πρόγραμμα του Β’ ομίλου της Εθνικής

Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 – Μπρίντισι

Κόσοβο – Ελλάδα 0-3 (13-25, 13-25, 15-25)

16.00: Ισπανία – Αίγυπτος

Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

18.00: Κόσοβο – Ισπανία

Κυριακή 23 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

18.00: Αίγυπτος – Κόσοβο

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 – Μπρίντισι

16.00: Ελλάδα – Ισπανία

19.00: Αίγυπτος – Τουρκία

Τρίτη 25 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

15.00: Τουρκία – Κόσοβο

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

12.00: Ελλάδα – Αίγυπτος

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

21.00: Τουρκία – Ελλάδα

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

18.00: Ισπανία – Τουρκία

Το πρόγραμμα του Α’ ομίλου

Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

18.00: Τυνησία – Αλγερία

21.00: Ιταλία – Πορτογαλία

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 – Μπρίντισι

13.00: Γαλλία – Σερβία

Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

15.00: Πορτογαλία – Αλγερία

21.00: Τυνησία – Ιταλία

Κυριακή 23 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

15.00: Γαλλία – Πορτογαλία

21.00: Σερβία – Τυνησία

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026

Μπρίντισι

13.00: Αλγερία – Γαλλία

Τάραντο

21.00: Σερβία – Ιταλία

Τρίτη 25 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

18.00: Γαλλία – Τυνησία

21.00: Ιταλία – Αλγερία

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

12.00: Πορτογαλία – Σερβία

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

12.00: Αλγερία – Σερβία

15.00: Τυνησία – Πορτογαλία

21.00: Ιταλία – Γαλλία