Μεσογειακοί Αγώνες 2026: Κόντρα στο Κόσοβο πρεμιέρα για την Εθνική Ανδρών

Η ώρα των επίσημων αγώνων έφτασε για την Εθνική ανδρών, η οποία ρίχνεται την Πέμπτη 20 Αυγούστου στη μάχη των Μεσογειακών Αγώνων «Τάραντο 2026», έχοντας ως πρώτο αντίπαλο το Κόσοβο.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο PalaPentassuglia του Μπρίντισι, με το πρώτο σερβίς να είναι προγραμματισμένο για τις 13.00 ώρα Ελλάδας.

Μετά από ένα μεγάλο διάστημα προετοιμασίας, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είναι έτοιμο να περάσει πλέον από τις προπονήσεις στους επίσημους αγώνες, θέλοντας να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του στη διοργάνωση.

Παρά την ταλαιπωρία που συνόδευσε την άφιξη της ελληνικής αποστολής στο Μεσογειακό Χωριό, η Εθνική προπονήθηκε χωρίς προβλήματα το μεσημέρι της Τετάρτης και πλέον μετρά αντίστροφα για την πρεμιέρα της.

Ιδιαίτερη είναι και η φετινή μορφή του Μεσογειακού Χωριού, το οποίο είναι… πλωτό. Οι αποστολές των χωρών που συμμετέχουν στη διοργάνωση φιλοξενούνται στο κρουαζιερόπλοιο Aroya, το οποίο έχει αγκυροβολήσει στη ναυτική βάση του Τάραντο. Στο Μεσογειακό Χωριό πραγματοποιήθηκε επίσης μια μικρή τελετή καλωσορίσματος των αποστολών, δίνοντας και επίσημα το έναυσμα για την παρουσία των αθλητών στη διοργάνωση.

Με την περίοδο της προετοιμασίας να έχει ολοκληρωθεί, η Εθνική στρέφει πλέον αποκλειστικά την προσοχή της στις επίσημες αναμετρήσεις, αρχής γενομένης από το παιχνίδι με το Κόσοβο.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Κώστας Χριστοφιδέλης δήλωσε ενόψει της πρεμιέρας:

«Η περίοδος της προετοιμασίας ολοκληρώθηκε και πλέον μιλάνε οι πράξεις. Γνωρίζουμε καλά τις δυνατότητές μας. Στόχος μας από αύριο είναι να κρατήσουμε σταθερά ψηλά τα επίπεδα ενέργειας και συγκέντρωσής μας, χωρίς να υποτιμούμε ή να φοβόμαστε κανέναν αντίπαλο. Θα προσεγγίσουμε τη διοργάνωση παιχνίδι με παιχνίδι, με στόχο τη συνεχή πρόοδο και τη νίκη».

Από την πλευρά του, ο πασαδόρος της Εθνικής Μάρκος Γαλιώτος στάθηκε στη σημασία της συγκέντρωσης στην πρεμιέρα και στην ανάγκη η ελληνική ομάδα να παρουσιάσει στο γήπεδο όσα δούλεψε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας:

«Μετά από αρκετό καιρό προετοιμασίας, ήρθε η στιγμή των επίσημων αγώνων με την έναρξη των Μεσογειακών Αγώνων. Πρέπει να κοιτάξουμε πρωτίστως τη δική μας ομάδα και να παρουσιαστούμε σοβαροί και συγκεντρωμένοι από το πρώτο παιχνίδι.

Η πρεμιέρα απέναντι στο Κόσοβο κρύβει κινδύνους και γι’ αυτό θα πρέπει να περιορίσουμε τα λάθη μας και να μπούμε στο γήπεδο αποφασισμένοι για να πάρουμε τη νίκη. Δεν γνωρίζουμε καλά τον αντίπαλό μας, όμως αν παρουσιαστούμε στο επίπεδο που πρέπει και δείξουμε στο γήπεδο όσα έχουμε δουλέψει όλο αυτό το διάστημα στην προετοιμασία, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που θέλουμε».

Οι 11 ομάδες της διοργάνωσης

Στο τουρνουά βόλεϊ Ανδρών θα συμμετάσχουν συνολικά 11 χώρες, οι οποίες έχουν χωριστεί σε δύο ομίλους.

Η Ελλάδα βρίσκεται στον Β’ όμιλο, μαζί με την Ισπανία, την Τουρκία, την Αίγυπτο και το Κόσοβο.

Στον Α’ όμιλο συμμετέχουν η διοργανώτρια Ιταλία, η Γαλλία, η Τυνησία, η Αλγερία, η Σερβία και η Πορτογαλία.

Η αποστολή της Εθνικής ανδρών

Πασαδόροι: Μάρκος Γαλιώτος, Σταύρος Κασαμπαλής.

Ακραίοι: Θανάσης Πρωτοψάλτης (αρχηγός), Σπύρος Χανδρινός, Αλέξανδρος Ράπτης, Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος.

Κεντρικοί: Λάμπρος Πιτακούδης, Θοδωρής Βουλκίδης, Βαγγέλης Βαϊόπουλος.

Διαγώνιοι: Δημήτρης Μούχλιας, Άγγελος Μάρκου.

Λίμπερο: Άρης Χανδρινός, Δημήτρης Τζιάβρας.

Το προπονητικό επιτελείο αποτελείται από τον ομοσπονδιακό προπονητή Κώστα Χριστοφιδέλη, τον άμεσο συνεργάτη του Γιώργο Στεφάνου, τον τιμ μάνατζερ Μάριο Γκιούρδα, τη στατιστικολόγο Βασιλική Νεντή και τον φυσιοθεραπευτή Γιώργο Ζαζά.

Το πρόγραμμα του Β’ ομίλου της Εθνικής

Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 – Μπρίντισι

13.00: Κόσοβο – Ελλάδα

16.00: Ισπανία – Αίγυπτος

Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

18.00: Κόσοβο – Ισπανία

Κυριακή 23 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

18.00: Αίγυπτος – Κόσοβο

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 – Μπρίντισι

16.00: Ελλάδα – Ισπανία

19.00: Αίγυπτος – Τουρκία

Τρίτη 25 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

15.00: Τουρκία – Κόσοβο

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

12.00: Ελλάδα – Αίγυπτος

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

21.00: Τουρκία – Ελλάδα

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

18.00: Ισπανία – Τουρκία

Το πρόγραμμα του Α’ ομίλου

Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

18.00: Τυνησία – Αλγερία

21.00: Ιταλία – Πορτογαλία

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 – Μπρίντισι

13.00: Γαλλία – Σερβία

Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

15.00: Πορτογαλία – Αλγερία

21.00: Τυνησία – Ιταλία

Κυριακή 23 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

15.00: Γαλλία – Πορτογαλία

21.00: Σερβία – Τυνησία

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026

Μπρίντισι

13.00: Αλγερία – Γαλλία

Τάραντο

21.00: Σερβία – Ιταλία

Τρίτη 25 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

18.00: Γαλλία – Τυνησία

21.00: Ιταλία – Αλγερία

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

12.00: Πορτογαλία – Σερβία

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 – Τάραντο

12.00: Αλγερία – Σερβία

15.00: Τυνησία – Πορτογαλία

21.00: Ιταλία – Γαλλία