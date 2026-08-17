Ισόπαλο το τελευταίο φιλικό της Εθνικής πριν το Eurovolley

Χωρίς νικητή έληξε το δεύτερο και τελευταίο φιλικό της Εθνικής γυναικών με την Πορτογαλία στο κλειστό της Γλυφάδας.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, στην πρόβα τζενεράλε πριν ταξιδέψει για την Τσεχία (Τετάρτη 19/8) και το Μπρνο όπου θα φιλοξενηθεί ο όμιλος του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματοις, παρουσίασε δύο πρόσωπα.

Στην εκκίνηση του αγώνα χωρίς πίεση στο σερβίς η Πορτογαλία λειτουργούσε καλύτερα πάνω στο φιλέ και προηγήθηκε εύκολα με 0-2.

Στη συνέχεια όμως η εικόνα άλλαξε, η ελληνική ομάδα έβγαλε το καλό της πρόσωπο στον αγωνιστικό χώρο μείωσε σε 1-2 και παρά τις πολλές αλλαγές του Απόστολου Οικονόμου έφτασε εξίσου εύκολα και στην ισοφάριση.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 11-16, 16-21, 20-25

2ο σετ: 8-7, 14-16, 14-21, 15-25

3ο σετ: 8-4, 16-8, 21-12, 25-15

4ο σετ: 6-8, 16-14, 21-16, 25-17

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 5 άσσους, 58 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων και της Πορτογαλίας προήλθαν από 4 άσσους, 47 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 2-2 (20-25, 15-25, 25-15, 25-17) σε 93′.

ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Τικμανίδου 19 (17/29 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 55% υπ.-40% άριστες), Κωνσταντινίδου (0/1 επ.), Μπακοδήμου 4 (4/19 επ., 40% υπ. – 20% άριστες), Παπαγεωργίου 6 (6/14 επ., 2 μπλοκ), Γράβαρη 7 (6/6 επ., 1 μπλοκ), Ανθούλη 15 (14/33 επ., 1 άσσος) / Αντωνακάκη (λ, 57% υπ. – 35% άριστες), Χατζηευστρατιάδου 4 (4/4 επ.), Τάνη 4 (0/1 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Γκιούρδα 2 (2/2 επ.), Κλέπκου (67% υπ.-33% άριστες), Αγγελοπούλου 7 (5/10 επ., 2 μπλοκ, 60% υπ.-30% άριστες).

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Ούγκο Σίλβα): Καβαλκάντι 15 (11/18 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Γκάρτσες Μ. 6 (2/2 επ., 4 μπλοκ), Άλις 7 (7/17 επ., 42% υπ. – 17% άριστες), Καβαλένκα 11 (10/21 επ., 1 μπλοκ), Μάια 4 (4/17 επ., 50% υπ.-30% άριστες), Γκάρτσες Τζ. 6 (5/8 επ., 1 άσσος) / Καλάντο (λ, 80% υπ.-47% άριστες), Κάμπος (λ), Μοντέιρο 4 (4/5 επ., 33% υπ.-33% άριστες), Φιγκέιρας 1 (1 μπλοκ), Ρέις 3 (2/11 επ., 1 μπλοκ), Κασάμα 2 (2/5 επ.).