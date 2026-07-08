Στον τελικό του Παγκόσμιου Σχολικού Πρωταθλήματος το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης

Μεγάλη διάκριση για το ελληνικό βόλεϊ με το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης να προκρίνεται στον τελικό του Παγκοσμίου Σχολικού Πρωταθλήματος.

Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης στον τελικό του Παγκοσμίου Σχολικού Πρωταθλήματος 2026

Η ομάδα των αγοριών του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Σχολικού Πρωταθλήματος Πετοσφαίρισης 2026. Με τη νίκη αυτή, η Ελλάδα εξασφάλισε την παρουσία της στον μεγάλο τελικό και θα διεκδικήσει τον τίτλο της κορυφαίας σχολικής ομάδας βόλεϊ στον κόσμο.

Η ομάδα του Βαλάντη Μαμάη επικράτησε της Γαλλίας με 3-0 (25-21, 25-20, 28-26), επιβάλλοντας από την αρχή τον ρυθμό της. Κατέκτησε τα δύο πρώτα σετ με 25-21 και 25-20, ενώ παρά την αντίδραση της Γαλλίας στο τρίτο σετ, διατήρησε την ψυχραιμία της στα κρίσιμα σημεία, επικράτησε με 28-26 και ολοκλήρωσε την πρόκριση στον τελικό με μία ακόμη εξαιρετική εμφάνιση.

Θετική ήταν και η παρουσία της ομάδας των κοριτσιών, η οποία επικράτησε της Βουλγαρίας 2 με 2-0, συνεχίζοντας με επιτυχία την πορεία της στους αγώνες κατάταξης.

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου, η ομάδα των αγοριών θα αντιμετωπίσει την Τουρκία στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Σχολικού Πρωταθλήματος Πετοσφαίρισης 2026, διεκδικώντας το χρυσό μετάλλιο και τον τίτλο της κορυφαίας σχολικής ομάδας βόλεϊ στον κόσμο. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στις 15:00 ώρα Ελλάδας. Η ομάδα των κοριτσιών θα ολοκληρώσει τη συμμετοχή της στη διοργάνωση απέναντι στην Κροατία 2, σε αγώνα που θα διεξαχθεί στις 04:00 ώρα Ελλάδας.

Παρακολουθήστε ζωντανά τον μεγάλο τελικό:

https://tv.isfsports.org

Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης συγχαίρει θερμά ολόκληρη την ελληνική αποστολή για την ιστορική της πορεία και της εύχεται καλή επιτυχία στον μεγάλο τελικό.