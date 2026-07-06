Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα: Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης στις 8 κορυφαίες σχολικές ομάδες του κόσμου

Στις 8 καλύτερες ομάδες του κόσμου προκρίθηκε το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης με τα παιδιά του Βαλάντη Μαμάη να μετράνε 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα. Στους αγώνες κατάταξης τα κορίτσια.

Η ομάδα των αγοριών του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε αήττητη τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Σχολικού Πρωταθλήματος Πετοσφαίρισης 2026 και προκρίθηκε στις 8 κορυφαίες σχολικές ομάδες του κόσμου. Η ομάδα των κοριτσιών ολοκλήρωσε την πρώτη φάση στην τρίτη θέση του ομίλου της και συνεχίζει την πορεία της στους αγώνες κατάταξης.

Η ομάδα των αγοριών πραγματοποίησε εντυπωσιακή πορεία στη φάση των ομίλων, σημειώνοντας τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Επικράτησε της Γεωργίας με 2-1, της Σλοβακίας με 2-0 και του Βελγίου με 2-1, κατακτώντας την πρώτη θέση στον όμιλό της και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στη μάχη για τις θέσεις 1-8 της τελικής κατάταξης.

Η ομάδα των κοριτσιών πραγματοποίησε αξιόλογη παρουσία στη φάση των ομίλων. Ξεκίνησε με νίκη απέναντι στην Ινδία (2-0), ενώ στη συνέχεια αντιμετώπισε τη Γερμανία και τη Σλοβακία, ολοκληρώνοντας την πρώτη φάση στην τρίτη θέση του ομίλου της. Με το ίδιο πάθος και την ίδια αγωνιστικότητα συνεχίζει την προσπάθειά της στους αγώνες κατάταξης, διεκδικώντας την καλύτερη δυνατή θέση στη διοργάνωση.

Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις δίνουν τη θέση τους στην Ημέρα Πολιτισμού (Cultural Day), μία από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές δράσεις της διοργάνωσης. Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την τοπική κοινωνία της Shangluo, να επισκεφθούν σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος και να συμμετάσχουν στη Βραδιά των Εθνών (Nations Night), παρουσιάζοντας τον ελληνικό πολιτισμό και ανταλλάσσοντας εμπειρίες με αποστολές από όλο τον κόσμο.

Από την Τρίτη 7 Ιουλίου, η διοργάνωση εισέρχεται στη Φάση Κατάταξης (Classification Stage), κατά την οποία όλες οι ομάδες θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για την τελική τους κατάταξη. Η ομάδα των αγοριών θα διεκδικήσει μία θέση στην κορυφή του κόσμου, ενώ η ομάδα των κοριτσιών θα διεκδικήσει την καλύτερη δυνατή κατάταξη.

Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης συγχαίρει θερμά όλες τις μαθήτριες, όλους τους μαθητές, τους προπονητές και τους συνοδούς της αποστολής για την εξαιρετική εκπροσώπηση του σχολείου και της Ελλάδας στην κορυφαία σχολική αθλητική διοργάνωση του κόσμου και τους εύχεται καλή επιτυχία