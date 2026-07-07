Ios Futures 2026: Εκεί όπου ο αθλητισμός συνάντησε την αυθεντική κυκλαδίτικη φιλοξενία

Για έκτο καλοκαίρι η Ίος και η εντυπωσιακή παραλία του Μυλοπότα αποτέλεσαν πόλο έλξης για ορισμένες από τις καλύτερες ομάδες beach volley στον κόσμο και το Gazzetta ήταν φυσικά εκεί.

Το Ios Futures άλλωστε, αποτελεί πλέον θεσμό με ξεχωριστή «σφραγίδα» στο ετήσιο πρόγραμμα αγώνων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, ως μια από τις διοργανώσεις με τις περισσότερες παροχές στους αθλητές και τις αθλήτριες που συμμετέχουν.

Φέτος μάλιστα η ελληνική παρουσία ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με το υπερηχητικό δίδυμο των Σταύρου Ντάλλα και Δημήτρη Χατζηνικολάου να φέρνει το πρώτο ιστορικό ασημένιο μετάλλιο για την Ελλάδα στη διοργάνωση.

Η πολύτιμη στήριξη του Ομίλου Calilo και το όραμα της Βασιλικής Πετρίδου

Με τη στήριξη που παρέχει ο Όμιλος Calilo, συμβάλλοντας ενεργά στη διοργάνωση και φιλοξενία ενός παγκοσμίου εμβέλειας τουρνουά, η Ίος βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, με αγώνες που αποτέλεσαν πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάδειξη του κυκλαδίτικου νησιού ως αθλητικό -και όχι μόνο- προορισμό.

Ως ένας ελληνικός όμιλος βιώσιμης ανάπτυξης ξενοδοχειακών καταλυμάτων και επιχειρήσεων εστίασης ο οποίος δραστηριοποιείται στο νησί της Ίου από το 2012, ο Όμιλος Calilo διαθέτει τόσο την τεχνογνωσία και το προσωπικό, όσο και τις απαραίτητες υποδομές για να στηρίξει τη διοργάνωση ενός τόσο μεγάλου αθλητικού event.

Ως αποτέλεσμα παρακολουθήσαμε ένα τουρνουά που αποτελεί ταυτόχρονα ευκαιρία διάκρισης των εθνικών μας ομάδων, ανάδειξης ενός υγιούς αθλητικού προτύπου για τις νεαρές ηλικίες, καθώς και ένα γεγονός που προσελκύει ανθρώπους από όλο τον κόσμο, προσφέροντας επιπλέον στήριξη στις τοπικές επιχειρήσεις.

Ακριβώς αυτό άλλωστε είναι και το όραμα της Βασιλικής Πετρίδου, Συνιδιοκτήτριας και Υπεύθυνης Δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Calilo: Η προώθηση του αειφόρου τουρισμού στη χώρα και η ανάδειξη της Ίου σε κορυφαίο, ποιοτικό και βιώσιμο ταξιδιωτικό προορισμό.

Συναρπαστικές μονομαχίες, καρφιά και μπλοκ στην καρδιά των Κυκλάδων

Με τον άνεμο της Ίου στην εξίσωση, που δοκιμάζει ακόμα και τους πιο έμπειρους αθλητές, ήμασταν σίγουροι πως θα παρακολουθήσουμε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και αμφίρροπες αναμετρήσεις, όπως και έγινε.

Στους άνδρες Βαν Ντερ Λου και Σένγκερς από την Ολλανδία, και στις γυναίκες οι Αβδάλα και Γκιλιάτζα από την Αργεντινή, κατέκτησαν τα πρώτα τους χρυσά μετάλλια στο Volleyball World Beach Pro Tour, και ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Futures της Ίου, σε μια όμορφη τελετή απονομής που τίμησαν με την παρουσία τους ο κόσμος και οι τοπικοί φορείς.

Στους αγώνες, την παράσταση έκλεψε ο νέος σύγχρονος ηλεκτρονικός πίνακας για την καταγραφή του σκορ, που εντυπωσίασε με τα πολύ όμορφα και εμπνευσμένα από την ποπ κουλτούρα γραφικά που δημιούργησαν οι άνθρωποι της διοργάνωσης.

Τρεις ημέρες γεμάτες εικόνες, γεύσεις και εμπειρίες

Η συνολική εμπειρία από τη διαμονή μας στο νησί ήρθε να ολοκληρώσει ιδανικά το ταξίδι. Μετά από ένα γεμάτο αγωνιστικό πρόγραμμα στην παραλία του Μυλοπότα, η θέα στο Αιγαίο και η ήρεμη ατμόσφαιρα αποτέλεσαν το κατάλληλο κλείσιμο τριών ημερών αφιερωμένων στο beach volley.

Στο περιθώριο της διοργάνωσης, τη δεύτερη ημέρα παραμονής μας στο νησί, είχαμε την ευκαιρία να παρευρεθούμε στο Sunset Party που έγινε για τους αθλητές στο Pathos Club & Restaurant, όπου υπό τους ήχους κλασικής μουσικής απολαύσαμε το ηλιοβασίλεμα.

Η εμπειρία μας ολοκληρώθηκε, την τελευταία μας ημέρα στο νησί, με δείπνο στο βραβευμένο εστιατόριο CHES, που βρίσκεται εντός του ξενοδοχείου Calilo, του οποίου το μενού υπογράφει ο Executive Chef Αλέξανδρος Τσιοτίνης, βραβευμένος με αστέρι Michelin. Το εστιατόριο εστιάζει στην κυκλαδίτικη γαστρονομία, με κάθε πιάτο να αντλείέμπνευση από διαφορετικό νησί των Κυκλάδων.

Ξεχωριστή και πολύ ευχάριστη εμπειρία αποτέλεσε η επίσκεψη μας στο μουσείο σύγχρονης τέχνης Γαΐτη–Σίμωσι, έναν πραγματικά μοναδικό χώρο πολιτισμού που αναδεικνύει το υψηλής αισθητικής έργο των καλλιτεχνών Γιάννη Γαΐτη και Γαβριέλλας Σίμωσι.

Σε μια μικρή ανάπαυλα από τους αγώνες, μαζί με τους αθλητές του Ios Futures 2026, απολαύσαμε τη μουσική και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα στο Sunset Party του Pathos Club & Restaurant.

Η Ίος δεν ήταν απλώς ο προορισμός μας για ένα αθλητικό ταξίδι, αλλά η εμπειρία από μια ζεστή φιλοξενία και αγωνιστικές, αλλά και όχι μόνο στιγμές, που θα μείνουν χαραγμένες για πάντα στη μνήμη.