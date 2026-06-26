Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών μετά από μάχη με σοβαρή ασθένεια ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, Ντανιέλ Καστελάνι.

Μία άσχημη είδηση ήρθε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (26/6) από την Αργεντινή, με τον πρώην προπονητή της ομάδας βόλεϊ Ανδρών του Ολυμπιακού, Ντανιέλ Καστελάνι, να φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών μετά από μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Η Ομοσπονδία Βόλεϊ της χώρας επιβεβαίωσε τον θάνατο του Καστελάνι, ο οποίος είχε κατακτήσει πρωτάθλημα και Κύπελλο με τους Ερυθρόλευκους τη σεζόν 2023/24. Στην πατρίδα του, ο εκλιπών θεωρούταν θρύλος του αθλήματος και είχε μεταξύ άλλων στο παλμαρέ του δεκάδες επιτυχίες σε διεθνές και συλλογικό επίπεδο.

Αναλυτικά:

Με βαθιά θλίψη, η Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης της Αργεντινής ανακοινώνει τον θάνατο του Ντανιέλ Καστελάνι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 25 Ιουνίου, έπειτα από μακρόχρονη μάχη με σοβαρή ασθένεια. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους φίλους και σε όλους τους οικείους του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Ο Καστελάνι άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ιστορία του σύγχρονου βόλεϊ, αποτελώντας έναν αδιαμφισβήτητο ηγέτη τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο.

Στην τελευταία περίοδο της καριέρας του διετέλεσε προπονητής της εθνικής ομάδας γυναικών της Αργεντινής, γνωστής ως «Las Panteras». Ως αθλητής, υπήρξε μέλος της ιστορικής γενιάς της δεκαετίας του 1980, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ το 1988, καθώς και το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1982.

Ως προπονητής της εθνικής ομάδας ανδρών, οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Παναμερικανικούς Αγώνες του 1995, μεταξύ πολλών άλλων επιτυχιών, ενώ στη συνέχεια καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους προπονητές στα σημαντικότερα πρωταθλήματα του κόσμου.

Η παρακαταθήκη του, οι γνώσεις που μετέδωσε και η ξεχωριστή ανθρώπινη ποιότητά του θα παραμείνουν για πάντα ζωντανές στη μνήμη του αργεντίνικου αθλητισμού.

Σε ευχαριστούμε για όλα, Ντανιέλ!