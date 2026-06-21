Με νίκη τελείωσε τις υποχρεώσεις της στο φετινό European League η Εθνική Γυναικών. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε με 3-1 της Εσθονίας αλλά έμεινε εκτός τετράδας.

Η Εθνική Γυναικών ολοκλήρωσε με επιτυχία στο Ταλίν τις εμφανίσεις της στα τρία προκριματικά τουρνουά του European League, καθώς την Κυριακή 21 Ιουνίου οι διεθνείς μας επικράτησαν με ανατροπή 3-1 (18-25, 25-20, 25-23, 25-19) της Εσθονίας στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του τελευταίου τουρνουά της League Phase.

Με συνολικό απολογισμό 5 νίκες σε 6 αναμετρήσεις το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έφτασε τους 15 βαθμούς αλλά δεν κατάφερε να βρεθεί στην τετράδα και να συνεχίσει στην διοργάνωση.

Οι αθλήτριες του Απόστολου Οικονόμου στον αποχαιρετιστήριο αγώνα του League Round των 24 ομάδων, εμφανώς επηρεασμένες από τη χθεσινή ήττα, μπήκαν για ένα ακόμη ματς «μουδιασμένες» και δεν απέφυγαν τα λάθη. Στη συνέχεια όμως, με το ανακάτεμα της τράπουλας από τον κ. Οικονόμου η Εθνική άρχισε να βρίσκει τα «πατήματά» της στο γήπεδο , να βελτιώνει την εικόνα της σε πρώτη μπάλα και σερβίς. Βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έδειξε χαρακτήρα και έφτασε στην ολική ανατροπή και τη νίκη, που διασκέδασε τις κακές εντυπώσεις από το αρνητικό αποτέλεσμα με τη Λετονία.

Με εξαίρεση λοιπόν το αρνητικό αυτό αποτέλεσμα, οι διεθνείς μας πάλεψαν μέχρι τέλους για το καλύτερο δυνατό στη διοργάνωση. Εντούτοις, η αλλαγή του συστήματος διεξαγωγής, που από πρόκριση των έξι καλύτερων ομάδων αρχικά, τελικά έδωσε εισιτήριο μόνο στις τέσσερις πρώτες, στέρησε την παρουσία της Εθνική μας από την επόμενη φάση, μολονότι είχε μόλις μία ήττα στη διοργάνωση.

Τοπ σκόρερ της αναμέτρησης αναδείχθηκε με 28 πόντους η Λάακ, για την Ελλάδα η Ανθούλη πέτυχε 23π, ενώ διψήφιες ήταν ακόμη οι κεντρικές Τοντάι (11π) και Παπαγεωργίου με 10π.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-2, 16-9, 21-14, 25-18

2ο σετ: 6-8, 13-16, 15-21, 20-25

3ο σετ: 8-7, 16-11, 20-21, 23-25

4ο σετ: 6-8, 12-16, 15-21, 19-25

*Οι πόντοι της Εσθονίας προήλθαν από 7 άσσους, 47 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων και της Ελλάδας προήλθαν από 9 άσσους, 58 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-2 (25-18, 20-25, 23-25, 19-25) σε 109′

ΕΣΘΟΝΙΑ (Πέκα Σεπάνεν): Χόλας 2 (1/3 επ., 1 άσσος, 20% υπ.-20% άριστες), Λάακ 28 (19/42 επ., 5 άσσοι, 4 μπλοκ), Πέρτενς 11 (11/28 επ., 53% υπ.-27% άριστες), Κιμπερμαν 1 (0/2 επ., 1 μπλοκ), Πολντ 6 (3/6 επ., 3 μπλοκ), Σταμ 4 (1/6 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Τάτρικ (λ, 44% υπ.-255 άριστες), Μίλεν, Βάρες 13 (12/28 επ., 1 μπλοκ, 07% υπ.-07% άριστες), Λίρνουμ, Κασκ.

ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Χατζηευστρατιάδου 2 (0/2 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 7 (4/5 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Μπακοδήμου 8 (7/13 επ., 1 άσσος,. 48% υπ. – 15% άριστες), Μπάκα 1 (1/8 επ., 47% υπ. – 24% άριστες), Παπαγεωργίου 10 (6/12 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Ανθούλη 23 (22/37 επ., 1 άσσος) / Αντωνακάκη (λ, 54% υπ. – 23% άριστες), Τικμανίδου 13 (12/28 επ., 1 άσσος, 38% υπ.-25% άριστες), Τάνη, Γκιούρδα, Κλέπκου (50% υπ.-25% άριστες), Τοντάι 11 (6/11 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ EUROPEAN LEAGUE

Πρώτο τουρνουά (05-07/06/2026 – Κροατία, Όσιγεκ): Κροατία, Ελλάδα, Λιθουανία

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026

Ελλάδα – Κροατία 3-1 (25-27, 25-13, 25-19, 25-23)

Σάββατο 6 Ιουνίου 2026

Λιθουανία – Ελλάδα: 0-3 (25-27, 15-25, 10-25)

Κυριακή 7 Ιουνίου 2026

Κροατία – Λιθουανία: 3-0 (25-23, 25-22, 25-21)

Δεύτερο τουρνουά (12-14/06/2026 – Ελλάδα): Ελλάδα, Κόσοβο, Πορτογαλία

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026

Κόσοβο – Ελλάδα: 0-3 (20-25, 18-25, 16-25)

Σάββατο 13 Ιουνίου 2026

Ελλάδα – Πορτογαλία 3-2 (25-15, 24-26, 25-14, 21-25, 15-08)

Κυριακή 14 Ιουνίου 2026

Πορτογαλία – Κόσοβο 3-0 (25-13, 25-20, 25-12)

Τρίτο τουρνουά (19-21/06/2026 – Εσθονία): Εσθονία, Ελλάδα, Λετονία

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026

Λετονία – Εσθονία 2-3 (25-18, 25-21, 22-25, 14-25, 16-18)

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026

Ελλάδα – Λετονία 2-3 (28-26, 25-27, 25-13, 22-25, 8-15)

Κυριακή 21 Ιουνίου 2026

Εσθονία – Ελλάδα 1-3 (25-18, 25-20, 23-25, 25-19)