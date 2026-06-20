Ελλάδα – Αυστρία 3-1: Ακόμα μια νίκη και ελπίδες για τετράδα για Εθνική
- ΤΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
- Πρώτο τουρνουά (05-07/06/2026 – Σουηδία): Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν, Ελλάδα
- Δεύτερο τουρνουά (12-14/06/2026 – Ελλάδα): Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία
- Τρίτο τουρνουά (19-21/06/2026 – Λουξεμβούργο)
Η Εθνική ανδρών παίζοντας όμορφο και αποτελεσματικό βόλεϊ στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα επικράτησε με 3-1 σετ της Αυστρίας, ξεκινώντας με το δεξί το τρίτο και τελευταίο τουρνουά του European League στο Λουξεμβούργο.
Η Εθνική μας ομάδα έχοντας στο πλευρό της πάνω από 150 Έλληνες στις κερκίδες κατάφερε να πανηγυρίσει την τέταρτη νίκη της στην διοργάνωση, που την διατηρεί εντός στόχου πρόκρισης.
Η γαλανόλευκη θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στην League phase της διοργάνωσης το απόγευμα της Κυριακής (21/6, 18.30) απέναντι στο Λουξεμβούργο.
*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 7 άσσους, 53 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων και της Αυστρίας προήλθαν από 2 άσσους, 43 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 3-1 (25-16, 23-25, 25-22, 25-18) σε 129′
ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούφης 12 (5/6 επ., 4 άσσοι, 3 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 17 (14/25 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 67% υπ. – 48% άριστες), Βουλκίδης 5 (4/7 επ., 1 μπλοκ), Γαλιώτος 2 (2 μπλοκ), Ράπτης 11 (9/26 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 67% υπ. – 24% άριστες), Μάρκου 22 (21/35 επ., 1 άσσος) / Χανδρινός Α. (λ, 71% υπ. – 35% άριστες), Τζιάβρας (λ), Κασαμπαλής, Χανδρινός Σ., Μούχλιας Σ..
ΑΥΣΤΡΙΑ (Άνταμ Σβάτσινα): Σάμπλατνιγκ 2 (2/6 επ.), Τάλερ 2 (2/2 επ.), Μπούτσεγκερ 19 (16/32 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Γκλατς 11 (10/34 επ., 1 μπλοκ, 48% υπ. – 26% άριστες), Νούστερερ 3 (2/9 επ., 1 μπλοκ, 57% υπ. – 57% άριστες), Γιούρκοβιτς / Κίτζινγκερ (λ, 39% υπ. – 28% άριστες), Τσερβίνσκι 1 (1/3 επ.), Όφνερ, Βίμιμεκ, Ρέινσταντλερ 5 (3/4 επ., 2 μπλοκ), Έκερ 8 (7/14 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. – 42% άριστες).
ΤΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
Πρώτο τουρνουά (05-07/06/2026 – Σουηδία): Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν, Ελλάδα
Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026
Ελλάδα – Σουηδία 2-3 (25-19, 25-23, 25-27, 18-25, 13-15)
Σάββατο 6 Ιουνίου 2026
Αζερμπαϊτζάν – Ελλάδα 0-3 (20-25, 22-25, 07-25)
Κυριακή 7 Ιουνίου 2026
Σουηδία – Αζερμπαϊτζάν 3-0 (25-14, 25-17, 25-20)
Δεύτερο τουρνουά (12-14/06/2026 – Ελλάδα): Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία
Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026
Ισλανδία – Ελλάδα 0-3 (14-25, 13-25, 12-25)
Σάββατο 13 Ιουνίου 2026
Βόρεια Μακεδονία – Ισλανδία 3-0 (25-21, 25-23, 25-19)
Κυριακή 14 Ιουνίου 2026
Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία 3-0 (25-19, 25-20, 25-23)
Τρίτο τουρνουά (19-21/06/2026 – Λουξεμβούργο)
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026
Αυστρία – Λουξεμβούργο 3-0 (25-14, 25-12, 25-15)
Σάββατο 20 Ιουνίου 2026
19.30: Ελλάδα – Αυστρία 3-1 (25-16, 23-25, 25-22, 25-18)
Κυριακή 21 Ιουνίου 2026
18.30: Λουξεμβούργο – Ελλάδα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.