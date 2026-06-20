Το τέσσερα στα τέσσερα μετά την ήττα της στην πρεμιέρα έκανε στο European League η Εθνική. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε της Αυστρίας με 3-1 και έχει ελπίδες για τετράδα.

Η Εθνική ανδρών παίζοντας όμορφο και αποτελεσματικό βόλεϊ στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα επικράτησε με 3-1 σετ της Αυστρίας, ξεκινώντας με το δεξί το τρίτο και τελευταίο τουρνουά του European League στο Λουξεμβούργο.

Η Εθνική μας ομάδα έχοντας στο πλευρό της πάνω από 150 Έλληνες στις κερκίδες κατάφερε να πανηγυρίσει την τέταρτη νίκη της στην διοργάνωση, που την διατηρεί εντός στόχου πρόκρισης.

Η γαλανόλευκη θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στην League phase της διοργάνωσης το απόγευμα της Κυριακής (21/6, 18.30) απέναντι στο Λουξεμβούργο.

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 7 άσσους, 53 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων και της Αυστρίας προήλθαν από 2 άσσους, 43 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (25-16, 23-25, 25-22, 25-18) σε 129′

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούφης 12 (5/6 επ., 4 άσσοι, 3 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 17 (14/25 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 67% υπ. – 48% άριστες), Βουλκίδης 5 (4/7 επ., 1 μπλοκ), Γαλιώτος 2 (2 μπλοκ), Ράπτης 11 (9/26 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 67% υπ. – 24% άριστες), Μάρκου 22 (21/35 επ., 1 άσσος) / Χανδρινός Α. (λ, 71% υπ. – 35% άριστες), Τζιάβρας (λ), Κασαμπαλής, Χανδρινός Σ., Μούχλιας Σ..

ΑΥΣΤΡΙΑ (Άνταμ Σβάτσινα): Σάμπλατνιγκ 2 (2/6 επ.), Τάλερ 2 (2/2 επ.), Μπούτσεγκερ 19 (16/32 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Γκλατς 11 (10/34 επ., 1 μπλοκ, 48% υπ. – 26% άριστες), Νούστερερ 3 (2/9 επ., 1 μπλοκ, 57% υπ. – 57% άριστες), Γιούρκοβιτς / Κίτζινγκερ (λ, 39% υπ. – 28% άριστες), Τσερβίνσκι 1 (1/3 επ.), Όφνερ, Βίμιμεκ, Ρέινσταντλερ 5 (3/4 επ., 2 μπλοκ), Έκερ 8 (7/14 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. – 42% άριστες).

ΤΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

Πρώτο τουρνουά (05-07/06/2026 – Σουηδία): Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν, Ελλάδα

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026

Ελλάδα – Σουηδία 2-3 (25-19, 25-23, 25-27, 18-25, 13-15)

Σάββατο 6 Ιουνίου 2026

Αζερμπαϊτζάν – Ελλάδα 0-3 (20-25, 22-25, 07-25)

Κυριακή 7 Ιουνίου 2026

Σουηδία – Αζερμπαϊτζάν 3-0 (25-14, 25-17, 25-20)

Δεύτερο τουρνουά (12-14/06/2026 – Ελλάδα): Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026

Ισλανδία – Ελλάδα 0-3 (14-25, 13-25, 12-25)

Σάββατο 13 Ιουνίου 2026

Βόρεια Μακεδονία – Ισλανδία 3-0 (25-21, 25-23, 25-19)

Κυριακή 14 Ιουνίου 2026

Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία 3-0 (25-19, 25-20, 25-23)

Τρίτο τουρνουά (19-21/06/2026 – Λουξεμβούργο)

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026

Αυστρία – Λουξεμβούργο 3-0 (25-14, 25-12, 25-15)

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026

19.30: Ελλάδα – Αυστρία 3-1 (25-16, 23-25, 25-22, 25-18)

Κυριακή 21 Ιουνίου 2026

18.30: Λουξεμβούργο – Ελλάδα