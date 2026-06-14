Στην στήριξη του κόσμου στάθηκαν όλοι στην Εθνική ομάδα

Η Εθνική ομάδα επικράτησε με 3-0 της Βόρειας Μακεδονίας στην γεμάτη Γλυφάδα με τον Κ¨ωστα Χριστοφιδέλη και τους Πρωτοψάλτη, Ράπτη να στέκονται στην παρουσία του κόσμου.

Η Εθνική Ανδρών συνέχισε νικηφόρα την πορεία της στο European League, καθώς ολοκλήρωσε με το απόλυτο των νικών τις υποχρεώσεις της στη Γλυφάδα. Μπροστά σε περίπου 2.000 φιλάθλους στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας», το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε με 3-0 σετ της Βόρειας Μακεδονίας, πέτυχε το 2Χ2 στο δεύτερο τουρνουά της διοργάνωσης και παρέμεινε ζωντανό στη μάχη για μία θέση στην τετράδα που οδηγεί στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Κώστας Χριστοφιδέλης, δήλωσε: «Περιμέναμε ότι το παιχνίδι θα ήταν πιο απαιτητικό από εκείνο με την Ισλανδία. Είχαμε αρκετό άγχος και κάποια κενά διαστήματα στην απόδοσή μας, όμως στα κρίσιμα σημεία, στα τελειώματα των σετ, ήμασταν σαφώς ανώτεροι και έτσι φτάσαμε στη νίκη.

Έχουμε δυνατότητες ως ομάδα, αλλά πρέπει να πιστέψουμε περισσότερο στους εαυτούς μας, να αγωνιζόμαστε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να διατηρούμε σταθερή απόδοση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Έχουμε μία ημέρα ξεκούρασης και στη συνέχεια θα ταξιδέψουμε στο Λουξεμβούργο με στόχο το απόλυτο σε νίκες και βαθμούς.

Είναι ένα εντελώς διαφορετικό φορμάτ. Οι φετινές ομάδες προέρχονται από το VNL, κάτι που κάνει το έργο μας πολύ πιο δύσκολο. Ο στόχος μας είναι διπλός: πρώτον, η πρόκριση στο Final Four του European League και, δεύτερον, η συλλογή βαθμών για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που αποτελεί τον μεγάλο μας στόχο. Κάθε παιχνίδι προσφέρει βαθμούς και είναι σημαντικό, επομένως πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να ανταποκριθούμε σε ένα διήμερο τουρνουά με τη μέγιστη δυνατή συγκέντρωση, ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Ο ακραίος της Εθνικής, Θανάσης Πρωτοψάλτης, δήλωσε: «Είναι πάντα όμορφο να αγωνίζεσαι στην έδρα σου. Ο κόσμος αγαπάει την ομάδα, εμείς αγαπάμε την ομάδα και θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Στόχος μας είναι η πρόκριση. Θα επιστρέψουμε τη Δευτέρα και στη συνέχεια θα ταξιδέψουμε στο Λουξεμβούργο για το τελευταίο τουρνουά».

Ο ακραίος της Εθνικής Αλέξανδρος Ράπτης ανέφερε: «Σίγουρα χαίρομαι πρωτα από όλα για τη νίκη που κάναμε. Κάθε αγώνας από εδώ και πέρα είναι πολύ σημαντικος για να πετύχουμε τον στόχο μας και να πάμε στο final-4. Επίσης χαίρομαι γιατί βλέπω το γήπεδο γεμάτο, γεμάτο παιδιά γεμάτο κόσμο που θέλει να δει βόλεϊ. Είναι χαρά μας να βλέπουμε αυτές τις εικόνες».