Η Εθνική ομάδα πέτυχε την τρίτη νίκη και μάλιστα συνεχόμενη στα τέσσερα παιχνίδια της στο European League επικρατώντας στη γεμάτη Γλυφάδα της Βόρειας Μακεδονίας με 3-0.

Μετά την ήττα στην πρεμιέρα του φετινού Europaen League από την Σουηδία, η Εθνική ομάδα δεν αφήνει το πόδι από το γκάζι. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχοντας τον κόσμο στο πλευρό του επικράτησε και της Βόρειας Μακεδονίας στη Γλυφάδα με 3-0 (25-19, 25-20, 25-23) και έκανε το τρία στα τρία.

Η Εθνική μας έχοντας 4 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και ούσα φοβερή στο μπλοκ με 14 πόντους πάνω στο φιλέ, έναντι μόλις 3 των αντιπάλων της, κυριάρχησε και πήρε πιο εύκολα τη νίκη από όσο φαίνεται στην διαφορά των πόντων.

Τώρα οι παίκτες του Κώστα Χριστοφιδέλη ετοιμάζονται για το τρίτο τουρνουά που θα διεξαχθεί στο Λουξεμβούργο. Εκεί θα αντιμετωπίσει το Σάββατο 20 Ιουνίου την Αυστρία και στις 21 Ιουνίου το Λουξεμβούργο.

Όπως αναφέραμε τέσσερις παίκτες της Εθνικής είχαν διψήφιο αριθμό με τον Ράπτη να είναι πρώτος σκόρερ με 13 πόντους και να τον ακολουθούν με 12 οι Πιτακούδης και Μούχλιας και με 10 ο Βουλκίδης. Για τους ηττημένους ο Τζοργκίεφ είχε 11 και ο Σαβόφσκι που φέτος αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό ή για την ακρίβεια ήταν στους «πράσινους», αλλά δεν εκμεταλλεύτηκε καμία ευκαιρία που του δόθηκε, είχε 10.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-11, 21-15, 25-19

2ο σετ: 8-6, 15-16, 21-18, 25-20

3ο σετ: 6-9, 16-14, 21-18, 25-23

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 3 άσσους, 42 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων ενώ της Βόρειας Μακεδονίας από 2 άσους, 33 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-29, 25-20, 25-23) σε 90′.

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 12 (9/11 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 9 (5/18 επ., 4 μπλοκ, 705 υπ.-50% άριστες), Μούχλιας 12 (11/20 επ., 1 μπλοκ), Βουλκίδης 10 (5/6 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Γαλιώτος 3 (2/2 επ., 1 άσσος), Ράπτης 13 (10/16 επ., 3 μπλοκ, 63% υπ.-34% άριστες) / Χανδρινός (λ, 56% υπ.-36% άριστες), Τζιάβρας (λ), Λινάρδος.

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Γιόσκο Μιλένκοσκι): Γκεοργκίεφ Γκ., Γκεοργκίεφ Ν. 11 (9/28 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μαντζούκοφ 3 (3/7 επ.), Ίλιεφ Στ. 7 (7/17 επ., 67% υπ.-33% άριστες), Κοστίκι 7 (6/16 επ., 1 άσσος), Σαβόφσκι 10 (8/11 επ., 2 μπλοκ) / Ρίχλεφ (λ, 33% υπ.-10% άριστες), Γιοβάνοφ (λ), Μίλεφ, Στογιάνοφ, Ίλιεφ Κ.

ΤΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

Πρώτο τουρνουά (05-07/06/2026 – Σουηδία): Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν, Ελλάδα

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026

Ελλάδα – Σουηδία 2-3 (25-19, 25-23, 25-27, 18-25, 13-15)

Σάββατο 6 Ιουνίου 2026

Αζερμπαϊτζάν – Ελλάδα 0-3 (20-25, 22-25, 07-25)

Κυριακή 7 Ιουνίου 2026

17.00: Σουηδία – Αζερμπαϊτζάν

Δεύτερο τουρνουά (12-14/06/2026 – Ελλάδα): Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026

Ισλανδία – Ελλάδα 0-3 (14-25, 13-25, 12-25)

Σάββατο 13 Ιουνίου 2026

Βόρεια Μακεδονία – Ισλανδία 3-0 (25-21, 25-23, 25-19)

Κυριακή 14 Ιουνίου 2026

Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία 3-0 (25-19, 25-20, 25-23)

Τρίτο τουρνουά (19-21/06/2026 – Λουξεμβούργο)

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026

20.30: Αυστρία – Λουξεμβούργο

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026

19.30: Ελλάδα – Αυστρία

Κυριακή 21 Ιουνίου 2026

18.30: Λουξεμβούργο – Ελλάδα