Η Εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών συνέχισε την εξαιρετική της πορεία στο European Golden League, επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση του Κοσόβου με 3-0 σετ στη Λάρισα.

Στο κλειστό γυμναστήριο της Νεάπολης, η ελληνική ομάδα κυριάρχησε απέναντι στο Κόσοβο και χρειάστηκε μόλις 72 λεπτά για να ολοκληρώσει την αποστολή της. Μετά τις επιτυχίες απέναντι στην Κροατία και τη Λιθουανία, η Ελλάδα επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την αγωνιστική της ανωτερότητα. Η ομάδα του Απόστολος Οικονόμου διατήρησε το απόλυτο στη διοργάνωση, φτάνοντας τις τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες και τους εννέα βαθμούς στη βαθμολογία.

Πρώτη σκόρερ της αναμέτρησης ήταν η Μάρθα Ανθούλη με 15 πόντους, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή της Ελπίδα Τικμανίδου, η οποία πρόσθεσε 14. Για το Κόσοβο, ξεχώρισε η Βερόνικα Κάντριου με 10 πόντους.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με το Κόσοβο να προηγείται 11-8 στο πρώτο σετ, όμως η Ελλάδα αντέδρασε άμεσα, ανέτρεψε την κατάσταση και έφτασε στο 25-20 για το 1-0. Στο δεύτερο σετ, οι διεθνείς επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους, πήραν από νωρίς διαφορά ασφαλείας και με το 25-18 έκαναν το 2-0.

Παρότι το Κόσοβο μπήκε δυναμικά στο τρίτο σετ και προηγήθηκε με 4-1, η ελληνική ομάδα απάντησε γρήγορα, ανέβασε την απόδοσή της και ξέφυγε με σημαντική διαφορά, κατακτώντας το σετ με 25-16 και ολοκληρώνοντας τη νίκη με 3-0.

Πλέον, η Ελλάδα στρέφει την προσοχή της στην επόμενη αναμέτρηση του τουρνουά απέναντι στην Πορτογαλία, με στόχο να διευρύνει το νικηφόρο σερί της και να ολοκληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δεύτερη αγωνιστική ενότητα του European Golden League.

Τα σετ: 20-25, 18-25, 16-25.