Με ελεύθερη είσοδο τα παιχνίδια των Εθνικών ομάδων Ανδρών, Γυναικών σε Γλυφάδα, Λάρισα

Με ελεύθερη είσοδο για τον κόσμο οι Εθνικές ομάδες Ανδρών και Γυναικών ετοιμάζονται για τους αγώνες σε Γλυφάδα και Λάρισα αντίστοιχα για το European League

Με στόχο τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας τους στο European League, οι Εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών ετοιμάζονται για τις αναμετρήσεις του δεύτερου τουρνουά της διοργάνωσης, έχοντας μπροστά τους σημαντικές δοκιμασίες σε Λάρισα και Γλυφάδα αντίστοιχα.

Η Εθνική γυναικών θέλει να διατηρήσει το αήττητο

Η Εθνική γυναικών ταξιδεύει στη δεύτερη αγωνιστική στροφή του European League με εξαιρετική ψυχολογία, καθώς ολοκλήρωσε το πρώτο τουρνουά στο Όσιγιεκ της Κροατίας με απολογισμό δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Επόμενος σταθμός είναι το κλειστό γυμναστήριο της Νεάπολης στη Λάρισα, όπου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα επιδιώξει να διατηρήσει το αήττητο. Η αρχή θα γίνει την Πέμπτη 12 Ιουνίου στις 18.00 απέναντι στο Κόσοβο, ενώ μία ημέρα αργότερα, την Παρασκευή 13 Ιουνίου στις 18.00, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία.

Με τη στήριξη του φίλαθλου κοινού, η «γαλανόλευκη» θέλει να συνεχίσει στον δρόμο των επιτυχιών και να κάνει ακόμη ένα βήμα προς την επίτευξη των στόχων της στη διοργάνωση.

Στη Γλυφάδα η Εθνική ανδρών

Αγωνιστική δράση υπάρχει και για την Εθνική ανδρών, η οποία θα δώσει τους αγώνες του δεύτερου τουρνουά στο κλειστό γυμναστήριο Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας».

Το ελληνικό συγκρότημα θα υποδεχθεί την Ισλανδία την Πέμπτη 12 Ιουνίου στις 20.00, ενώ την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 19.00 θα αντιμετωπίσει τη Βόρεια Μακεδονία. Στόχος της Εθνικής είναι το απόλυτο των νικών στο τουρνουά, ώστε να παραμείνει δυναμικά στη διεκδίκηση μιας θέσης στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, η οποία οδηγεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ελεύθερη είσοδος για το κοινό

Η είσοδος για τους φιλάθλους θα είναι ελεύθερη σε όλους τους αγώνες των δύο τουρνουά.

Η Ελληνική Ομοσπονδία καλεί τον κόσμο να δώσει δυναμικό «παρών» τόσο στο κλειστό της Νεάπολης στη Λάρισα όσο και στο κλειστό της Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας», στηρίζοντας από κοντά τις προσπάθειες των Εθνικών ομάδων.

Στο Ertflix όλοι οι αγώνες

Η ΕΡΤ Α.Ε. θα μεταδώσει τους αγώνες και όλοι θα είναι διαθέσιμοι στο Ertflix και στο κανάλι Ertsports 1.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΣΤΟ EUROPEAN LEAGUE

Πρώτο τουρνουά (05-07/06/2026 – Σουηδία): Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν, Ελλάδα

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026

Ελλάδα – Σουηδία 2-3 (25-19, 25-23, 25-27, 18-25, 13-15)

Σάββατο 6 Ιουνίου 2026

Αζερμπαϊτζάν – Ελλάδα 0-3 (20-25, 22-25, 07-25)

Κυριακή 7 Ιουνίου 2026

Σουηδία – Αζερμπαϊτζάν 3-0 (25-14, 25-17, 25-20)

Δεύτερο τουρνουά (12-14/06/2026 – Ελλάδα): Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026

20.00: Ισλανδία – Ελλάδα

Σάββατο 13 Ιουνίου 2026

19.00: Βόρεια Μακεδονία – Ισλανδία

Κυριακή 14 Ιουνίου 2026

19.00: Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία

Τρίτο τουρνουά (19-21/06/2026 – Λουξεμβούργο)

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026

20.30: Αυστρία – Λουξεμβούργο

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026

19.30: Ελλάδα – Αυστρία

Κυριακή 21 Ιουνίου 2026

18.30: Λουξεμβούργο – Ελλάδα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ EUROPEAN LEAGUE

Πρώτο τουρνουά (05-07/06/2026 – Κροατία, Όσιγεκ): Κροατία, Ελλάδα, Λιθουανία

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026

Ελλάδα – Κροατία 3-1 (25-27, 25-13, 25-19, 25-23)

Σάββατο 6 Ιουνίου 2026

Λιθουανία – Ελλάδα 0-3 (25-27, 15-25, 10-25)

Κυριακή 7 Ιουνίου 2026

Κροατία – Λιθουανία 3-0 (25-23, 25-22, 25-21)

Δεύτερο τουρνουά (12-14/06/2026 – Ελλάδα): Ελλάδα, Κόσοβο, Πορτογαλία

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026

18.00 Κόσοβο – Ελλάδα

Σάββατο 13 Ιουνίου 2026

18.00 Ελλάδα – Πορτογαλία

Κυριακή 14 Ιουνίου 2026

Πορτογαλία – Κόσοβο

Τρίτο τουρνουά (19-21/06/2026 – Εσθονία): Εσθονία, Ελλάδα, Λετονία

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026

18.00: Λετονία – Εσθονία

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026

16.00: Ελλάδα – Λετονία

Κυριακή 21 Ιουνίου 2026

16.00: Εσθονία – Ελλάδα