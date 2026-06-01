Χριστοφιδέλης: «Έχουμε λίγες μέρες για να διορθώσουμε όσα είδαμε στα φιλικά»

Στα προβλήματα που αντιμετώπισε η Εθνική στάθηκε ο Ομνοσπονδιακός προπονητής, Κώστας Χριστοφιδέλης στον απολογισμό του μετά το τέλος των φιλικών και πριν την έναρξη τυων επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας.

Μετά την ολοκλήρωση των τριών φιλικών αγώνων με την Ελβετία, ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ανδρών, Κώστας Χριστοφιδέλης, προχώρησε στον πρώτο απολογισμό της προετοιμασίας του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες.

Ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε στα προβλήματα που αντιμετώπισε η ομάδα το τελευταίο διάστημα, στα συμπεράσματα που προέκυψαν από τα φιλικά παιχνίδια, αλλά και στους τομείς που χρειάζονται βελτίωση ενόψει της έναρξης του European League.

Η Εθνική Ανδρών θα συνεχίσει την προετοιμασία της αυτή την εβδομάδα στο κλειστό γυμναστήριο του Ζηρινείου, ενώ την Πέμπτη θα αναχωρήσει για τη Σουηδία, όπου θα δώσει τους πρώτους της αγώνες στο European League.

«Κάναμε τα τρία φιλικά προετοιμασίας πριν από το European League και σίγουρα βγάλαμε αρκετά σημαντικά συμπεράσματα. Προσπαθήσαμε να προσαρμοστούμε στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν, καθώς ο προγραμματισμός μας επηρεάστηκε από τα πολλά προβλήματα που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα.

Αρκετοί αθλητές βγήκαν εκτός πλάνου λόγω ιώσεων, με αποτέλεσμα να χάσουμε σημαντικές μονάδες και να επιβαρυνθούν περισσότερο κάποιοι άλλοι παίκτες. Αυτό ήρθε να προστεθεί στα προβλήματα που ήδη κουβαλούσαν αρκετοί αθλητές μετά από μία ιδιαίτερα απαιτητική και γεμάτη σεζόν που είχαν με τις ομάδες τους. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι κάναμε εκπτώσεις στο κομμάτι της συνοχής που πρέπει να αποκτήσει η ομάδα. Υπήρξαν λάθη, κάτι που γνωρίζαμε και περιμέναμε, καθώς βρισκόμαστε ακόμη σε στάδιο προετοιμασίας.

Η αλήθεια είναι πως περίμενα καλύτερη ανταπόκριση σε ορισμένα σημεία των φιλικών, ειδικά από παιδιά με τα οποία δουλεύουμε μαζί τα προηγούμενα χρόνια και έχουμε χτίσει συγκεκριμένες συνεργασίες και αυτοματισμούς. Έχουμε μπροστά μας λίγες ημέρες για να διορθώσουμε πράγματα, να προετοιμαστούμε καλύτερα και να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας.

Στόχος μας είναι στο πρώτο τουρνουά να παρουσιαστούμε καλύτεροι, με περισσότερη ενέργεια και καθαρό μυαλό, ώστε να παρατάξουμε μία ομάδα που θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των αγώνων και να δείξει το πραγματικό της πρόσωπο».