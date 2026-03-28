Δύο στα δύο η Εθνική Γυναικών Κ17 στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος

Η Εθνική Γυναικών Κ17 συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος επικρατώντας και της Σουηδίας με 3-0 κάνοντας έτσι το δύο στα δύο.

Δεύτερη νίκη στη Σόφια για την Εθνική ομάδα γυναικών Κ18, η οποία έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση της στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Κώστα Γκούντα επικράτησε με 3-0 της Σουηδίας και αύριο (29/3, 17:30)θα διεκδικήσει την πρώτη θέση του προκριματικού ομίλου κόντρα στη διοργανώτρια Βουλγαρία.

Υπενθυμίζουμε ότι την πρόκριση για τα τελικά α πάρουν οι πρώτοι των πέντε προκριματικών ομίλων και οι τρεις καλύτεροι δεύτεροι.

Στο πρώτο σετ η Σουηδία μας αιφνιδίασε καθώς εκμεταλλευόμενη την κακή ελληνική υποδοχή προηγήθηκε με 1-3 και 2-7, όμως από εκείνο το σημείο αρχίσαμε να ροκανίζουμε τη διαφορά (4-7 άσος Αλεξόγλου) και το 4-9 έγινε 9-9 με την Τραουδά στο σερβίς. Η Σουηδία ουσιαστικά ήταν μέσα στη διεκδίκηση του σετ μέχρι το 13-13 όπου με επιμέρους σκορ 8-2 ξεφύγαμε με 21-15.

Στο β’ σετ η ελληνική ομάδα είχε από την αρχή το προβάδισμα (6-3, 12-8), χωρίς όμως να μπορέσει να κρατήσει την υπέρ της διαφορά (15-14, 17-17) για να φτάσουμε στο 21-19. Τα σερβίς της Γάλλου και η εξαιρετική λειτουργία στο μπλοκ άμυνα μας επέτρεψαν να τρέξουμε σερί 6-0 για το 25-19 και το 2-0 στα σετ.

Στο τρίτο σετ η Εθνική κυριάρχησε πάνω στο φιλέ (5 μπλοκ), ξέφυγε από νωρίς στο σκορ (8-4, 14-10) και κρατώντας τη Σουηδία μόλις στο 12% στην επίθεση για να φτάσει άνετα στο 3-0.

Διακύμανση:

1ο σετ: 4-8, 16-13, 21-15, 25-19

2ο σετ: 8-6, 16-14, 21-19, 25-19

3ο σετ: 8-4, 16-11, 21-12, 25-14

Τα σετ: 3-0 (25-19, 25-19, 25-14) σε 74′.

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 6 άσσους, 37 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων και της Σουηδίας προήλθαν από 4 άσσους, 24 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων.

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Γκούντας): Γάλλου 10 (4/9 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Τραουδά 4 (3/10 επ., 1 άσσος), Ραζακιά (0/3 επ.), Τριαντοπούλου 8 (8/19 επ.), Παπαθανασίου 5 (3/6 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Αλεξόγλου 12 (10/30 επ., 2 άσσοι, 44% υπ. – 22% άριστες) / Δρέμπελα (λ, 35% υπ. – 15% άριστες), Γκουβα (λ), Ζαφειροπούλου 5 (3/8 επ., 2 μπλοκ), Γζουντέλλη 7 (6/27 επ., 1 μπλοκ, 25% υπ.-25% άριστες).

ΣΟΥΗΔΙΑ (Μπαρτ Γιάνσεν): Σάχνε 2 (1/4 επ., 1 μπλοκ), Μελίν 2 (2/8 επ.), Εμταμπίνγουα 7 (6/21 επ., 1 άσσος), Χόγκλουντ 7 (5/30 επ., 2 άσσοι, 27% υπ.-00% άριστες), Έστεμπεργκ (0/1 επ.), Στράντχλ 10 (8/34 επ., 2 μπλοκ, 20% υπ.-10% άριστες) / Έιστρεμ (λ, 38% υπ.-19% άριστες), Μπλόκμβιστ 3 (2/9 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ.-25% άριστες), Νόρνλουντ 1 (0/3 επ., 1 άσσος), Άξελσον 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Βαλντχ, Σχιέθ.

Το πρόγραμμα των αγώνων

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026

Ρουμανία – Ελλάδα 0-3 (19-25, 20-25, 11-25)

Βουλγαρία – Σουηδία 3-0 25-17, 25-10, 25-11)

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026

Ελλάδα – Σουηδία 3-0 (25-19, 25-19, 25-14)

17.30: Ρουμανία – Βουλγαρία

Κυριακή 29 Μαρτίου 2026

15.00: Σουηδία – Ρουμανία

17.30: Ελλάδα – Βουλγαρία

Βαθμολογία

1. Ελλάδα 2 νίκες-0 ήττες, 6 βαθμοί, 6-0 σετ, 150-102 πόντοι

1. Βουλγαρία 1 νίκη-0 ήττες, 3 βαθμοί, 3-0 σετ, 75-38 πόντοι

3. Ρουμανία 0 νίκες-1 ήττα, 0 βαθμοί, 0-3 σετ, 50-75 πόντοι

4. Σουηδία 0 νίκες-1 ήττα, 0 βαθμοί, 0-3 σετ, 90-150 πόντοι

*Στο Ευρωβόλεϊ γυναικών Κ18 το εισιτήριο θα πάρουν οι πρώτοι των πέντε προκριματικών ομίλων και οι τρεις καλύτεροι δεύτεροι.