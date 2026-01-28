Πριν τον αγώνα ΠΑΟΚ-Ποντολιάνι Χόροντοκ θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για τα «αετόπουλα» που έφυγαν τόσο άδικα από τη ζωή.

Ολόκληρη η Ελλάδα πενθεί για τον άδικο χαμό επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην Τιμισοάρα της Ρουμανία, ταξίδευαν με mini bus από την Ελλάδα στη Γαλλία, για την αναμέτρηση του Δικεφάλου κόντρα στη Λυών την Πέμπτη (29/1). Τα «αετόπουλα» ταξίδευαν για να δουν την αγαπημένη τους ομάδας όμως η μοίρα είχε άλλα σχέδια και το νήμα της ζωής τους κόπηκε ξαφνικά και άδικα.

Ως ένδειξη σεβασμού, το ΤΑΑ ΠΑΟΚ ζήτησε την αναβολή του αυριανού (29/01, 18:00) ευρωπαϊκού αγώνα με την Ποντολιάνι Χόροντοκ στο Παλατάκι, μετά τον τραγικό συμβάν. Ωστόσο, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία (CEV) δεν έκανε δεκτό το αίτημα. Πριν την έναρξη του αγώνα στο Παλατάκι θα τητηθεί ενός λεπτού σιγή ως ελάχιστος φόρος τιμής για τα «αετόπουλα», των οποίων το νήμα της ζωής έμελλε να κοπεί τόσο άδικα.