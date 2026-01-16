Καλαμάτα 80': «Ευχαριστούμε τον Πρασσά για την μεταγραφή του Κρικ»

Με ανακοίνωσή της η Καλαμάτα 80' ευχαρίστησε τον Γιώργο Πρασσά για την μεταγραφή του σπουδαίου Γερμανού κεντρικού, Τομπίας Κρικ.

Η Καλαμάτα 80' πριν λίγες μέρες έριξε την μεταγραφική «βόμβα» ανακοινώνοντας την απόκτηση του σπουδαίου Γερμανού κεντρικού, Τομπίας Κρικ. Μια μεταγραφή που ελάχιστοι περίμεναν, αλλά τελικά έχει την λογική της, καθώς οι Μεσσήνιοι με ανακοίνωσή τους ευχαρίστησαν τον ιδιοκτήτη της «Μαύρης Θύελλας», Γιώργο Πρασσά για την κίνηση αυτή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των «λύκων» έχει ως εξής: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας μας, αισθάνεται την ηθική υποχρέωση να απευθύνει δημόσια τις ευχαριστίες του προς τον Μεγαλομέτοχο και Πρόεδρο της ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ κ. Γιώργο Πρασσά, για την άμεση και καθοριστική συμβολή του ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του καταξιωμένου διεθνούς αθλητή Tobias Krick.

Ο Διοικητικός Ηγέτης της Μαύρης Θύελλας, μας αποδεικνύει για μια ακόμα φορά ότι είναι μια Ιδιαίτερη και Σημαντική Προσωπικότητα που σέβεται τον τόπο καταγωγής του, αγαπάει τον αθλητισμό της πόλης μας και της Μεσσηνίας.

Πρόεδρε ,το φίλαθλο κοινό του βόλεϊ σας ευγνωμονεί και να είστε σίγουρος ότι θα αποτελείτε αναπόσπαστο μέρος της ιστορικής μας διαδρομής .

Σας ευχαριστούμε θερμά !».