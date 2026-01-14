Απίστευτη μεταγραφή για την Καλαμάτα 80' με τους Μεσσήνιους να ανακοινώνουν την απόκτηση του 27χρονους διεθνή Γερμανού κεντρικού, Τομπίας Κρικ.

Σε μία τεράστια όχι μόνο για τα δεδομένα της, αλλά συνολικά για το ελληνικό βόλεϊ, κίνηση προχώρησε η Καλαμάτα 80', Συγκεκριμένα οι Μεσσήνιοι απέκτησαν τον 27χρονο διεθνή Γερμανό κεντρικό, Τομπίας Κρικ. Ο πανύψηλος (2.13) βολεϊμπολίστας είναι μέλος της Εθνικής ομάδας και πέρσι αναδείχθηκε καλύτερος επιθετικός στην Μπουντεσλίγκα.

Μιλάμε για έναν κεντρικό που μπορεί να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα του Άκη Χατζηαντωνίου και να την οδηγήσει όσο πιο ψηλά γίνεται στον δεύτερο γύρο της Volley League. Αναλυτικά η ανακοίνωση της Καλαμάτας 80' έχει ως εξής: «Η ομάδα ΑΟ Καλαμάτα 1980 Affidea ανακοινώνει με χαρά την απόκτηση του Tobias Krick για τη συνέχεια της σεζόν!

Ο 27χρονος διεθνής Γερμανός κεντρικός μπλοκέρ (γεν. 22/10/1998, Bingen am Rhein), με ύψος 2,13 m, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους κεντρικούς παγκοσμίως

Έχει αγωνιστεί σε κορυφαία πρωταθλήματα, φορώντας τη φανέλα των United Volleys Frankfurt (Γερμανία), Top Volley Cisterna (Ιταλία), Valsa Group Modena (Ιταλία) και πιο πρόσφατα των Berlin Recycling Volleys

Με την εθνική του ομάδα έχει να επιδείξει πλήθος συμμετοχών σε όλα τα κορυφαία διεθνή τουρνουά.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία τα γραφεία @playground.volley και @sportsmission_ltd

Καλωσόρισες στην οικογένεια της ομάδας ΑΟ Καλαμάτα 1980 Affidea, Tobias!»